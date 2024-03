Byla to na úvod pořádná bitva. Hned v první třetině skončil zápas pro nejlepšího střelce domácích Jana Ordoše, který dostal trest na pět minut plus do konce utkání za podkopnutí soupeře. Ale bylo to skutečně hodně přísné vyloučení. „Neměl bych se k tomu vyjadřovat. Ale jel jsem do dvou hráčů. Jednoho jsem přetlačil, on si mě přidržel, a pokud tam z mé strany bylo nějaké podkopnutí, tak si toho vůbec nejsem vědom. Byl jsem extrémně překvapený, jaký následoval trest,“ kroutil hlavou.