Kamil Ťoupal začal kariéru v mládežnických týmech HC České Budějovice, za které v sezoně 1990/91 poprvé nastoupil v první československé lize. Za klub hrál do roku 1994, než se před sezonou 1994/95 přesunul k ligovému rivalovi HC Pardubice. Za Pardubice však odehrál jen 22 extraligových zápasů a rozhodl se přestěhovat do jiné evropské země. Upsal se nizozemskému prvoligovému klubu Eindhoven Kemphanen a odehrál 15 zápasů. V létě 1995 se přestěhoval zpět do svého mateřského klubu, za který hrál až do roku 1999.

Po sestupu Landshut Cannibals v roce 1999 se tým začal přestavovat na oberligu. Kamil Ťoupal byl vybrán jako posila. Od té doby hrál nepřetržitě za Kanibaly víc než deset let, získal německý pas. V roce 2004 byl dokonce zvolen kapitánem týmu. Po sezóně 2012/13 skončil. Celkem odehrál za EV Landshut 790 zápasů a nasbíral 586 bodů.

Aktuálně hraje krajskou ligu v dresu týmu Samson České Budějovice.