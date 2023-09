Zahrál si i v Kanadě a na Slovensku. Za oceánem ve Victoriaville Tigres, u našich východní sousedů v HC Lev Poprad a v klubu Tatranskí Vlci.

Do Českých Budějovic se vrátil s královéhradeckým Mountfieldem. Hosté předvedli v prodloužení variantu, která v minulé sezoně byla úspěšná, v letošní selhala. Naštěstí pro Budějovice. "Závěr zápasu v Budvar aréně byl spíš nervózní než kuriozní," vyprávěl hokejový obránce. "Nám v první třetině nešly nohy, nebyla tam aktivita, jaká měla být, jakou bychom si dokázali představit. Budějce nás zatlačily," připustil Jank. "Byly o dost lepší než my."

V průběhu zápasu se Mountfiled HK zlepšoval. "Dostali jsme fén o přestávce," popsal Jank, co bylo za vylepšením královéhradcekého výkonu. "Gradovalo to ve třetí třetině, pak jsme přebírali otěže zápasu."

Závěr zápasu nabídl zajímavý moment. Útoční Motoru Ordoš ztratil nůž u brusle. Nemohl se pohybovat. Hradec toho okamžitě využil. Brankář odjel na střídačku, do hry naskočil v prodloužení čtvrtý hráč. "My už to tak zkoušeli v minulé sezoně, docela to bylo úspěšné," naznačil Jank, že překvapivý tah byl pečlivě odzkoušený. Během pár vteřin byli Hradečtí v situaci čtyři na dva. Jenže puk jim sebral Kubík a dal gól. "Ordy se belhal na střídačku bez nože. Divím se, že oni situaci čtyři na dva nezakončili. Snažil jsem najít Přikryla, ale řekl jsem si, že na to kašlu, vyhodil jsem to, bál jsem se, že za mnou budou hráči, bránu jsme trefil se štěstím."

A co doplnil Bohumil Jank? "Možná se kluci úplně na ledě neslyšeli, že jsou tam ve čtyřech, prostě jsme si nedokázali přihrát tak, abychom dali gól."