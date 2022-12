Jihočeši potřebují body jako sůl a od úvodních minut soupeře pořádně zmáčkli. Nápor ještě zvýraznily dvě přesilové hry v rychlém sledu. Jenže brankou neskončila velká šance Gulaše a Motor naopak inkasoval při vlastní početní výhodě. Gazda malinko zaváhal na útočné modré, Redlich mu doslova ulétl s pukem a své sólo zakončil přesnou střelou do horního růžku – 0:1.

To byla studená sprcha a tým trenéra Modrého vůbec nemohl nabrat tempo. Energie hrála poctivou údržbu, takže nebyl k vidění zrovna moc koukatelný hokej a zbytek úvodní části hry příliš vzruchu nepřinesl.

Lepší to nebylo ani po změně stran. Motor si v utkání vůbec nepomohl v přesilových hrách a tradičně velice trpělivé českobudějovické publikum začalo místy také pohvizdovat.

Dopředu to bylo z domácí strany hodně lopotné. Ojedinělá střela Dzierkalse branku nepřinesla. A tak uhodilo znovu na druhé straně. Grígerův nájezd ještě Jihočeši přežili, ale poté Valský nevyhodil kotouč, Bernad opláchl Gazdu a skrz Hrachovinu procedil puk do sítě podruhé – 0:2.

Navíc ještě Valský inkasoval čtyřminutový trest za faul vysokou holí a z přesilovky přidal po vydařené kombinaci Koblasa třetí gól už prakticky do odkryté branky. Tím byl zmar dokonán, domácí celek byl v absolutním útlumu a z hlediště znělo poprvé v sezoně: Bojujte za Motor…

Trápení domácích pokračovalo i v závěrečném dějství. Další doslova zpackaná přesilovka, kapitán Gulaš z dobré pozice výborného Lukeše v brance soupeře neprostřelil. Když Motor promarnil i dvojnásobnou početní výhodu, dávali diváci svou nevoli najevo už skutečně výrazně. A jen těžko se jim dalo divit, protože výkon jejich oblíbeného týmu byl skutečně špatný.

V závěru se chtěl domácí celek pokusit o power play, ale dlouho se nemohl usadit v útočném pásmu a nakonec se mu to nepodařilo vůbec. Bylo to naprostý zmar…

Branky a nahrávky: 5. Redlich (Havlín, Jiskra), 29. Bernad, 31. Koblasa (Černoch, Plutnar). Vyloučení: 7:9, využití: 0:1, v oslabení: 0:1. Rozhodčí: Hribik, T. Veselý – Lhotský, Hnát. Diváci: 5173.

Motor: Hrachovina – Vráblík, Štencel, Šenkeřík, Gazda, Hovorka, Šedivý – Gulaš, Pech, Strnad – Tomeček, M. Hanzl, Karabáček – F. Přikryl, Toman, Čachotský – Valský, Vopelka, Dzierkals. Trenéři Modrý, Čermák a Fousek.

K. Vary: Št. Lukeš – Plutnar, Huttula, Bernad, Dlapa, Bartejs, Pulpán, Havlín – Kružík, Gríger, T. Rachůnek – M. Kohout, Černoch, Koblasa – O. Beránek, Jiskra, Redlich – Chalupa, Sapoušek, A. Rulík. Trenéři Bruk, Skuhravý a Šik.

Hlasy trenérů – Jaroslav Modrý (Motor): „Hned v úvodu zápasu jsme hráli přesilovku, ve které jsme mohli dostat momentum zápasu na naši stranu. To se nám nepovedlo a naopak jsme sami dostali gól. To se může stát. Ale chyběla mi z naší strany větší hladovost a víra, že zápas otočíme. Vytvořili jsme si několik šancí, hráli přesilovku pět na tři, ale soupeře podržel gólman a můžeme mu jen poblahopřát k vítězství.“

Vojtěch Šik (Karlovy Vary): „Chtěli jsme se co nejvíc udržet na puku, což se nám v minulých zápasech nedařilo, a nebýt vylučováni. To první se nám podařilo, to druhé ne. Naši hráči ale zaslouží kredit za to, jak zvládli hru v oslabení. Mužstvo prokázalo velkou soudržnost, ale naše výkony musí být stabilnější. Za tři body jsme rádi.“