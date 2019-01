České Budějovice – Hokejisté HC Mountfield testují dva hráče z Havířova, který vystoupil z první ligy. Od úterkado pátku budou s mužstvem trénovat brankář Jakub Čech a útočník Marek Haas. „Potom se rozhodneme, jestli si je necháme,“ říká sportovní manažer Jaroslav Jágr s tím, že Haas by zřejmě posílil prvoligový Tábor.

Jakub Kovář | Foto: Deník/ Vlastimil Leška

Právě v Táboře hodně úspěšně vypomáhá brankář Kovář. „Je o něj velký zájem, ale v žádném případě ho nikam uvolňovat nebudeme,“ ujišťuje Jágr. Podle kuloárních informací by o Kováře stála Sparta nebo třeba i Plzeň.



Mountfield momentálně trápí marodka. S antibiotiky ulehli Květoň, Vak i kapitán Sailer. „Už v Liberci hrál Ruda Červený. Pokud se naši hráči neuzdraví, tak by hrál zase a případně bychom povolali i Kuchejdu,“ nabízí Jágr případná řešení pro páteční duel v Litvínově.

Tam by měla poprvé nastoupit nová posila klubu Václav Pletka.