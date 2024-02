Večer plný sportovních emocí a dobré vůle se odehrál na ledě Kuki arény, kde fotbalové legendy a hokejoví veteráni spojili síly v charitativním zápase. Přátelské utkání mezi týmy Legendy Dynama a Fotbalisté Euro 96 přineslo nejen vzrušující momenty, ale i štědrý finanční výtěžek pro dva malé bojovníky, Erika a Edvina. Hvězdné sestavy, včetně Karla Poborského, předvedly na ledě skvělou show a ukázaly, že sport dokáže spojit lidi nejen na hřišti, ale i v pomoci potřebným.

Charitativní hokej fotbalistů v Kuki aréně. V závěru videa chválí Karel Vácha Martina Vozábala. Je to vůbec pochvala? | Video: Deník/ Kamil Jáša

Fotbalové hvězdy se sešly pod zámkem v Hluboké nad Vltavou. Na hokejovém stadionu, který se jmenuje Kuki aréna, se proti sobě postavily týmy Legendy Dynama České Budějovice a Fotbalisté Euro 96. Výtěžek zápasu pořadatelé věnovali Erikovi a Edvinovi. "Dvěma dětem, které neměly tolik štěstí jako my," říkal jeden z hlavních organizátorů Martin Vozábal. Exhibiční utkání vyhrál tým českých reprezentantů 14:9. Zvítězili ale všichni, kdo do Kuki arény dorazili. Podařilo se vybrat 600 000 korun! "Tak by to mělo vypadat, my, kteří jsme měli štěstí víc, máme pomáhat těm, kteří to potřebují," vyprávěl Karel Poborský. Ten se po čase zase vrátil v bruslích pod hlubocký zámek. "Hrával jsem tu, to je pravda, jak jsem na tom hokejově teď? To musíte posoudit vy." Jako vždy a všude byl Karel Poborský k nepřehlédnutí. Na postu beka bruslil ofenzivně dopředu, ale i skvěle pozadu. Jeho smysl pro kombinaci? Geniální. Slavnostní buly svěřili organizátoři hejtmanovi Jihočeského kraje Martinu Kubovi a senátorovi, starostovi Hluboké nad Vltavou Tomáši Jirsovi (oba ODS) a legendárnímu hokejistovi Jaroslavu Pouzarovi. "Je dobře, že se výtěžek věnuje dvěma dětem, mělo by se těm, kteří to potřebují, dávat víc peněz," vyprávěl trojnásobný vítěz Stanley cupu, který sám v životě prošel náročným léčením leukémie.

V obou týmech byly velké osobnosti. Za Dynamo nastoupili třeba Karel Vácha, Stanislav Bednařík, Ladislav Fujdiar, Jiří Povišer, Martin Vozábal nebo David Lafata, v týmu hvězd nechyběli Milan Baroš, Horst Siegel, Karel Poborský. V brance skvěle působil fotbalový útočník Pavel Kuka. Jen na střídačce zůstal Vladimír Šmicer. "Natrhl jsem si přední stehenní sval, s tím se to hrát nedá," litoval. "Jsme rádi, že se sejdeme, když si můžeme proti někomu zahrát, vyberou se peníze, které někomu pomůžou, to je úplně ideální."

Zápas se hrál pro Erička a Edvinka. "Znám ty rodiny, je dobře, že jim všichni pomůžeme," říkal starosta Tomáš Jirsa. Hejtman Jihočeského kraje Martin Kuba vyjádřil nadšení nad perfektní organizací. "Martin Vozábal všechno zorganizoval skvěle. Je naší filozofií, abychom pomáhali, kde je to třeba, vybrané finance míří dětem, to je moc dobře."

Eričkův dědeček, bývalý výborný hokejový obránce Milan Nedoma, neskrýval dojetí: "Je to super. Musím poděkovat všem sportovcům. Nejen jim, ale všem, kteří přišli. Pro mě osobně je to pecka, si zase po tolika letech zahrát před tak skvělým publikem, a když se to povedlo ještě udělat pro děti, tak je to paráda."

Jeden z nejúspěšnějších českých fotbalistů všech dob Vladimír Šmicer dodal: "Doufám, že za rok budeme hrát odvetu, to přijedu s bruslemi."