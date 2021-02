Nejvyšší soutěž má nyní krátkou reprezentační přestávku, kterou vyplní Švédské hokejové hry. Po ní přivítají Jihočeši v pondělí od 17.30 Kometu Brno.

Závěr sezony dohrává českobudějovický tým až na pár ojedinělých záblesků v útlumu, což potvrdil i úterní duel. Motoru absolutně chyběla šťáva a nepředvedl vůbec nic. „Nemůžeme se nechat klamat výsledkem. Za celý zápas jsme si nevytvořili pořádnou šanci, abychom ohrozili soupeřova brankáře. Měli jsme patnáct střel za celý zápas, přitom jsme hráli tři přesilovky. A z těch patnácti střel bylo sedm jenom nějakých nahození do lapačky. Nepředvedli jsme výkon, který by nám dával šanci vyhrát. Pardubice zvítězily naprosto zaslouženě,“ sportovně uznal trenér Václav Prospal.

Za nejlepšího hráče svého týmu označil jednoznačně gólmana Jana Strmeně. „Díky Honzovi jsme dokázali udržet takhle těsný výsledek,“ souhlasně přikývne.

Hostím chyběli distancovaný Bělorus Kosticyn a také dvojice Roman – Blümel, která byla nominována do národního týmu. „O tom jsme věděli. Pardubicím zahrála velmi dobře první lajna. Jsou to výborní hokejisté, kterým se poslední dobou daří. Ale že bychom se na ně nějak speciálně připravovali, to určitě ne,“ odmítne Prospal.

Motoru se nevedly tentokrát ani přesilové hry. V utkání si zahrál tři. „Chyběly nám v nich tlak do branky, střelba a jednoduchost. Všechno jsme přehrávali. Pardubice jsou známé tím, že hodně střel zblokují. Věděli jsme o tom, ukazovali jsme si to na videu a připravovali jsme se na to. Přesto jsme nedokázali jejich obranu překonat. Při hře pět na pět jsme si vytvořili jedinou vyloženou šanci, když Doležal vybojoval v první třetině puk a najížděl zprava, ale ani se nenatlačil před branku a jenom vystřelil. To byla naše jediná šance. To je prostě málo a tak nelze vyhrát. Pro gólmana soupeře to byla jednoduchá nula,“ stýská si.

Právě častější střelba domácímu celku chyběla asi nejvíce. „Asi budu muset mluvit anglicky. Možná mám hráče, kteří mi nerozumí. Ptám se sám sebe, jestli mám hráče, kteří mi rozumí. Jestli slyší, co po nich chci. Chceme jednoduché zakončení, aby hráči chodili do předbrankového prostoru. Něco podobného, co jsme dokázali v Karlových Varech, kde jsme to hráli velmi dobře a také jsme za to byli odměněni. Proč od toho najednou odstupujeme,“ divil se kouč. „Nechci nic speciálního, nahrávky do prázdné branky. Chci jednoduchost, přímočarost, tlak do branky. Že si někdo nechá třeba vyrazit dva zuby, aby dal gól. Protože vedle branky leží peníze. Když už ne puky, tak peníze. Ale zřejmě to nechápeme. Buď budu muset mluvit anglicky, nebo mám tři týdny na to, abych se naučil jinou řeč, protože umím jenom dvě,“ nemohl se smířit s nedůsledností svých svěřenců v okolí soupeřovy klece.

Pardubice hrály to, co potřebovaly. Byly lepší, i když nakonec vyhrály jen nejtěsnějším rozdílem. „Báli jsme se o výsledek až do konce,“ připustil i trenér Dynama Richard Král. „Ale myslím, že jsme byli lepší tým a zasloužili jsme si vyhrát. Neproměnili jsme nějaké šance, které jsme si vypracovali. Třetí třetinu jsme však odehráli zkušeně a Budějovice jsme do ničeho moc nepustili,“ konstatoval.

Jediný gól zápasu zaznamenal obránce Juraj Mikuš, který povedenou kličkou na modré obelstil Aldersona a poté překonal i s trochou štěstí Strmeně. „Miky je zkušený obránce. Letos mu to lepí, tak to zkusil. Kdyby to nezkusil, tak bychom skončili v rohu. Určité riziko to bylo, ale hráči si také musí něco dovolit,“ ocenil Král povedenou individuální akci slovenského beka.

Při domácí power play se pokusil dát pardubický brankář Barulin gól přes celé hřiště do prázdné klece. Těsně minul, takže z toho bylo zakázané uvolnění a tlak Motoru mohl pokračovat. Trenér mu to však nevyčítal. „Baru odchytal velice dobrý zápas a prostě to zkusil. Minule dal gól karlovarský Novotný, tak jsme to zkusili taky,“ s úsměvem okomentoval pardubický kouč situaci ze závěru zápasu.

On sám měl drobný konflikt s rozhodčími. Nelíbila se mu některá buly ze strany soupeřů. „Rozhodčí se mi pak omluvil, že to byla jeho chyba. Byly tam nějaké emoce, tak jsme si to vyříkali,“ v poklidu vysvětlil.

V pardubickém dresu se letos ještě ani jednou neobjevil zkušený exbudějovický útočník Michal Vondrka. „Těžko říct, jestli ještě do konce sezony nastoupí. Sám nevím,“ jen trenér Dynama pokrčil rameny.