Věrnost a odhodlání nezná hranic. Pája a Darča Loukotovi, nezlomní fanoušci hokejového Motoru, čelí zdravotním výzvám s neochvějnou podporou svému týmu. I z nemocničního lůžka sledují každý zápas a pevně věří v návrat na tribuny. Podívejte se na video. Darča Loukotová bude brzy jako Lukáš Pech!

Darča a Pája Loukotovi drží palce Motoru i v nemocnici | Video: Deník/ Pája Loukota

Jsou skalní fanoušci hokejového klubu z Českých Budějovic. Takovou věrnost jen tak nenajdete! Pája a Darča Loukotovi. Navštěvují pravidelně domácí zápasy, a dokonce cestují za týmem i do arén soupeřů. Závěr sezony shodou okolností oba prožili v nemocnici. Ale i tam fandí Motoru!

"Máme teď bohužel období bez hokeje," popisuje Pavel. "Já jsem byl na atroskopii levého ramena, Darča na výměně pravého kolena." Humor sympatickou dámu neopouští ani ve chvíli, kdy jí není právě do zpěvu. Podívejte se na video, co vzkazuje motorákům. Pája popisuje zdravotní peripetie: "Mě pustili už druhý den domů, tak mi Darča, než šla do nemocnice, doma pomáhala. Teď už to musím zvládat sám. Nejhorší je oblékání, ale to proti operaci Darči nic není." Koleno zlobilo, teď ještě pobolívá, ale určitě brzy zlobit přestane. "Když jsem za ní byl, tak na tom byla hrozně špatně hlavně psychicky. Narkózu jí píchali do krku, měla čtyři kapačky najednou. Byla úplně zlomená. Celkově už má za sebou asi čtyřicet operací." Jenomže Darča je bojovnice. Jako správní motoráci. Navíc jí radost udělali hráči výhrou nad Kladnem. "Poslouchala jsem přímý přenos v rádiu," přikyvuje. Včera už to bylo trochu lepší, už si o berlích troufne na pár kroků. Na záchod chodí úplně sama, ani nevolá sestřičky, je to neskutečná bojovnice. Jsem na ni strašně hrdý i sestřičky se nad tím pozastavují, jak je statečná."

Podívejte se na video. Darča a Pája Loukotovi budou brzy fit a můžete vzít jed na to, že hned jak to půjde, vyrazí na hokejový zápas Motoru. Že by to letos vyšlo přesně na finále extraligy?