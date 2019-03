V baráži se utkají stejně jako v posledních letech dva nejhorší celky z nejvyšší soutěže (Chomutov a Pardubice) a nejlepší dva týmy z Chance ligy (Motor a Kladno) čtyřkolově každý s každým. První dva kluby v konečné tabulce po dvanácti kolech si zajistí extraligovou příslušnost pro příští sezonu.

Prolínací soutěž už se hraje podle extraligových pravidel, takže i stadiony musí splňovat parametry nejvyšší soutěže. Českobudějovická Budvar aréna prošla středeční kontrolou ředitele soutěže Josef Řezníčka i jejího manažera Antonína Vansy bez větších připomínek.

„Největší změnou byl systém videorozhodčího, který byl namontován v pondělí. To bylo to nejdůležitější, co jsme museli udělat,“ informuje provozní ředitel ČEZ Motoru Petr Sailer.

Žádné další zásadnější věci prý klub řešit nemusel. „Na extraligu je třeba přidat dvě místa pro statistiky, což není problém. Kontrolou prošly branky i kabiny rozhodčích a hostí. Došlo také na měření výstroje gólmanů. Pokud by rozměry neodpovídaly, tak by hrozila pokuta. Naštěstí mají naši brankáři všechno v pořádku,“ konstatuje Sailer.

Inspekce ze svazu měla jisté výhrady k poloze šatny rozhodčích, která se nachází mezi kabinami obou týmů. „K tomu měli připomínku. Pokud by bylo řádem extraligy jasně dané, že se v tomto prostoru šatna rozhodčích nacházet nemůže, tak bychom ji museli přesunout. Takhle nám bylo pouze doporučeno, abychom zajistili dostatečnou ochranu při odchodu sudích z ledu a tím předešli případným problémům,“ vysvětluje provozní ředitel.

Řešena byla také multimediální kostka. „Byli jsme upozorněni, co na kostce můžeme a nemůžeme pouštět. A jak dlouho po utkání musí být co zálohováno,“ informuje.

Zvyšují se také nároky na vybavení kabiny rozhodčích. „Před zápasem musí mít rozhodčí k dispozici čtyři litry neperlivé vody a čtyři litry slazeného nápoje, jako je Coca-Cola nebo Fanta. Dále konvici kávy a čaje s veškerými ingrediencemi, ovocnou mísu, čtyři bagety, müsli tyčinky, čtyři ručníky a sprchový gel. Po zápase pak studenou mísu pro čtyři osoby,“ vypočítává Sailer. Na servis ze strany pořádajících klubů si extraligoví rozhodčí rozhodně stěžovat nemohou.

Vyšší nároky jsou ale oproti druhé nejvyšší soutěže také pro kabinu hostujícího týmu, který musí mít zajištěn tři rotopedy, třicet ručníků a padesát litrů neperlivé balené vody. Tak velí herní řád extraligy.

Jinak samotná Budvar aréna splňuje prakticky bez výhrad extraligové parametry. „Menší připomínky byly k vybavení hostující šatny, že už dost pamatuje. Ale není to v žádném případě nic, co by nám mělo zabránit v účasti v baráži,“ usměje se Sailer.

S kapacitou hlediště pro extraligové zápasy prý není sebemenší problém. „Minimální kapacita je stanovena pět tisíc diváků, z toho tři a půl tisíce k sezení. To splňujeme úplně v pohodě,“ uzavírá Petr Sailer.