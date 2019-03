„První třetina byla otevřenější než v pátek. Na obou stranách bylo daleko víc střel a brankových šancí. Vždycky vám pomůže, když dáte první gól. My jsme si za ním šli, stejně jako jsme si pak šli za každým dalším. Nechtěli jsme přestat hrát, a to se nám vyplatilo. Druhá třetina byla z naší strany velmi dobrá a tam se zápas zlomil na naši stranu. Byla radost dívat se na náš tým, jak nádherně bruslí a hraje s kotoučem. Kluci si užívali, že se tlačí do branky a dávají góly. Dokázali jsme soupeři ucuknout, což se nám dříve nedařilo. Oba naši gólmani chytají výborně a byla by škoda drtit fyzicky jen jednoho a nevyužít oba dva, když mají formu. Kluci s tím souhlasí. Ze Vsetína si vezeme dvě vítězství, což je parádní. Ale to důležité nás ještě čeká v úterý večer doma. Nemůžeme myslet na nic jiného.“