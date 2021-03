Jak hodnotíte vy osobně právě skončenou sezonu?

Byla hrozná. Od začátku to bylo špatné. Ještě než se začalo, tak přišla jedna karanténa, pak druhá. Start do extraligy se nám vůbec nepovedl. Potom navíc přestali chodit diváci. Jak špatně sezona začala, tak potom také pokračovala i skončila.

Motor obsadil jako nováček nejvyšší soutěže se ztrátou poslední místo. Kde byly podle vás hlavní příčiny, že jste dopadli až tak špatně?

Těžko říct. Určitě nám chyběly zkušenosti. Neměli jsme moc kluků, kteří by předtím extraligu nějak víc hráli. Důležité bylo, že se nám nepovedl vstup do soutěže. Bylo škoda, že jsme nedokázali vyhrát některý z prvních zápasů. V každém případě by nám to zvedlo sebevědomí. Takhle jsme pořád prohrávali a nabalovalo se to. Byla to hrůza.

Sedm let se tady na extraligu čekalo. O to větší byl průběh sezony zklamáním?

Zklamání to bylo hrozné. Na extraligu jsem se těšil moc. Byl jsem rád, že u toho můžu být. A nakonec to dopadlo takhle…

Dvakrát jste byl odeslán do prvoligového Havířova. Především ten lednový odsun byl dost nečekaný, když se vám celkem dařilo a chválil vás i trenér Prospal. Zaskočil vás tento druhý odchod?

Musím přiznat, že jsem to nečekal. Ale takhle to dopadlo. Rozhodli tak trenéři a vedení klubu. Bylo mi řečeno, že se mám hlásit v Havířově. Nic jiného mi tak v dané situaci ani nezbývalo. Bylo mi to však hodně líto. Tak to ale někdy v hokeji bývá.

V první lize se vám ale v Havířově mimořádně dařilo. V šestnácti odehraných zápasech jste nasbíral třiadvacet bodů. Pookřál jste v novém prostředí?

Především jsem v Havířově dostal obrovský prostor na ledě. Hrál jsem třeba i pětadvacet minut na ledě. To jsem nikdy předtím neměl. Poprvé jsem byl v roli, že na mně mužstvo stálo. Začínal jsem každou přesilovku i oslabení. Užíval jsem si to.

Po vašem lednovém příchodu se zvedly i výkony celého týmu.

Je fakt, že když jsem přišel, tak jsme na play off ztráceli deset bodů. A v posledním kole jsme jeli do Ústí bojovat v přímém souboji o postup.

Jenže rozhodující duel na severu Čech jste nezvládli.

Ten zápas byl takovým obrazem celé sezony. Hráli jsme docela dobře, ještě v půlce utkání jsme vedli 2:0. Jenže pak jsme dostali gól, dolehla na nás nervozita a nebyli jsme schopni to dotáhnout do vítězného konce. Přitom rozehrané bylo utkání z naší strany tak, že jsme měli vést 5:0 a bylo by všechno vyřešeno. Ale nebyli jsme schopni dát góly.

Havířov měl určitě ambice minimálně postoupit do play off?

To určitě. Pro Havířov to bylo obrovské zklamání. Poslední roky se tam povedly, navíc mužstvo doplnili zkušení hráči. Ale po celou sezonu nás trápila řada zranění. Konec sezony třeba nedohrál zkušený Martin Adamský. To byla škoda. Nastupovali jsme spolu v jednom útoku a dařilo se nám.

Zklamání jste nakonec zažil v Havířově i v Motoru. Jste rád, že jste si alespoň v barvách svého mateřského klubu mohl premiérově okusit extraligu?

Za to jsem samozřejmě rád. Ale ani ve snu by mě nenapadlo, že to celé dopadne takhle. Na extraligu jsem si věřil a strašně se na ni těšil. Mrzí mě, jak to nakonec celé bylo. Z týmového i mého osobního hlediska.

V Motoru vám končí smlouva. Už víte, kde budete pokračovat dál?

V Motoru mi končí smlouva a nikdo se mnou nemluvil. Od svého agenta ale vím, že se mnou v klubu nepočítají. Řeším nějaké další možnosti a v nejbližších dnech by se mělo rozhodnout.

Mrzí vás, že nebudete v Budějovicích pokračovat?

Asi to tak má být. Nedokázal jsem si své místo v kádru uhrát a koušu to opravdu těžko. Samozřejmě, že bych nejraději chtěl hrát v Motoru a mrzí mě, jak to dopadlo. Ale moje cesta teď musí vést jinudy. Snad se mi bude v novém působišti dařit.

Hodně by o vaše služby stáli v Havířově, kde jste si udělal výborné jméno. Je možné, že byste nastupoval tam?

Havířov byla také jedna z variant, ale teď to na ni moc nevypadá.

Pokračovat byste chtěl v extralize, nebo v první lize?

O tom bych zatím nechtěl mluvit.