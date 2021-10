Hosté nastoupili ve stejné sestavě jako v předcházejících duelech s Hrachovinou v brance a bez zraněného útočníka Vondrky.

Českobudějovický tým na ledě od začátku vládl a dokázal se prosazovat i gólově. V úvodu to bylo především velké sólo Lukáše Pecha, nad jehož startem se přitom vznášel kvůli zranění z posledního zápasu otazník.

Už po sedmačtyřiceti vteřinách ho vysunul Šenkeřík, nejproduktivnější hráč týmu opět prokázal své mimořádně šikovné ruce a bekhendovou kličkou zasunul kotouč mezi Novotného betony. V osmé minutě prostřelil domácího gólmana ještě jednou a bylo to už 0:2.

A to navíc kapitán Gulaš v přesilovce nastřelil tyč. Třetí branku přidal po Gulašově výzvě zkušeným zakončením Voženílek. Minusem ale bylo, že mu u toho gólman Novotný při svém zákroku výrazně pochroumal nosní přepážku (navíc spoluhráč Toman už byl v té době s poraněnou rukou na ošetření v místní nemocnici…).

Domácí byli v první třetině mírně řečeno marní a zazlobili pouze při své jediné početní výhodě. Hrachovina v brance však byl tradiční oporou Motoru.

Jenž hned po změně stran bylo všechno jinak. Po rychlé akci se přesně k tyči trefil domácí lídr Flek a Koblasa poté nachytal Hrachovinu sporným gólem zpoza brankové čáry do jeho posunuté klece. Videorozhodčí však jeho platnost potvrdil.

Energie výrazně ožila, vyrovnání doslova viselo ve vzduchu a jenom výborný Hrachovina udržel svému celku nejtěsnější náskok. V přesilovce mohl tým trošku uklidnit Gulaš, leč zblízka nastřelil jen břevno.

V další početní výhodě už mu to ale vyšlo. I když to bylo střelou z první, která mu absolutně nesedla a dokonce se brankáři Novotnému poklepáním na betony omluvil. Jenže záhy dali velice šťastný gól i domácí. Po akci Plutnara si srazil puk do vlastní branky obránce Percy.

Závěrečná třetina už se nesla přece jen v opatrnějším duchu. Hosté bránili pozorněji a ještě se jim povedlo zvýšit náskok. Parádní střelou do horního růžku zaznamenal svůj letošní premiérový gól Holec – 3:5.

Tím Motor definitivně vykročil za tříbodovým ziskem. Žádný závěrečný tlak ze strany Energie se nekonal. Tým trenéra Modrého si tři body zkušeně pohlídal a soupeře nepustil ani k závěrečné power play.

Branky a nahrávky: 21. Flek (T. Rachůnek, Hladonik), 23. Koblasa (T. Hanousek), 37. Plutnar (Kohout) – 1. Pech (Šenkeřík, M. Hanzl), 8. Pech (Vráblík, Štencl), 16. Voženílek (Gulaš, Bindulis), 35. Gulaš (Abdul, Pech), 49. Holec. Vyloučení: 4:4, využití: 0:1. Rozhodčí: Hradil, Svoboda – Lederer, Zíka. Diváci: 2956.

K. Vary: F. Novotný – Plutnar, Parkkonen, Pulpán, Dlapa, T. Hanousek, T. Havlín, Martin Rohan – Flek, Hadonik, T. Rachůnek – O. Bedránek, Jiří Kulich, Průžek – Kohout, Kracík, Koblasa – Vondráček, Osmík, Redlich. Trenéři Pešout a Mariška.

Motor: Hrachovina – Percy, Bindulis, Šenkeřík, Piskáček, Vráblík, Štencel, Štich – Valský, M. Hanzl, Abdul – Gulaš, Pech, J. Ondráček – M. Beránek, D. Voženílek, Venkrbec – Karabáček, Toman, Holec. Trenéři Modrý, P. Martinec a Fousek.

Hlasy trenérů - Tomáš Mariška (K. Vary): "Rozhodla první třetina, kdy jsme nebyli v zápase, prohrávali jsme souboje a pustili jsme soupeře do tříbrankového vedení. I když jsme měli ve druhé třetině dobrou pasáž, tak jsme si nepomohli v přesilovkách. Ve třetí části už jsme neměli síly zápas otočit."

Jaroslav Modrý (Motor): Měli jsme výborný vstup do utkání, kdy jsme disktovali tempo, měli jsme velice dobrý pohyb, vytvářeli si šance a dali z nich góly. Ve druhé třetině domácí přidali, snížili, ale ve třetí jsme hráli zodpovědně a našli cestu, jak zvítězit. S Matějem Tomanem to nevypadá dobře, podle prvních vyšetření má zřejmě zlomenou ruku."