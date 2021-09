Českobudějovický odchovanec si ve své kariéře zahrál za mládežnické reprezentace, v A týmu ochutnal i extraligu, v první sezoně znovuzrozeného Motoru patřil do základní sestavy a pomohl k záchraně v první lize. Celkem v českobudějovickém dresu odehrál dvě sezony, 52 zápasů, v nichž vstřelil 4 góly a posbíral celkem 5 kanadských bodů a 56 trestných minut.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.