Českou hokejovou reprezentaci čeká ve čtvrtek první zápas Karjala cupu. Hrát se bude v Č. Budějovicích od 18.30 se Švédskem.

"Je jiná doba, než když jsem hrál já. Současní reprezentanti jsou obrovsky pohybliví. Už dávno se beci nevybírají tak, aby měli sto kilo a sto devadesát centimetrů. A Kody? Podívejte se na něj, jak plní pokyny, jak je agresivní. Menší výška není žádný deficit. Celosvětově se hokej ohromně zrychlil."

Libor Zábranský dodržel to, na co jsou členové realizačního týmu české hokejové reprezentace zvyklí. "Sestavu vám neřeknu," usmíval se den před zápasem se Švédy. "Nechte se překvapit. Co jsme si zavedli, rušit nebudeme, všechno se dozvíte zítra."

"My chceme dodržet náš herní plán," vysvětloval Zábranský. Podle něj současní hráči v české reprezentaci reagují velmi dobře. "Věřím tomu, že budeme úspěšní."

Co Zábranský čeká od soupeře? Český realizační tým, má jednu jistotou. Seveřané poskládali výběr pro Karjala Cup z hráčů švédské nejvyšší soutěže. "Švédové jsou obecně bruslařsky skvěle vybavení, jsou silní v osobních soubojích, ale mají nového trenéra. Uvidíme, jaká to pro ně bude změna v herním stylu. Těžko můžeme predikovat, s čím na nás nastoupí."

Trenéři vyžadují po každém hráči, který oblékne reprezentační dres, aktivitu. "Enromní agresivitu v útočném i v obranném pásmu, bruslení a dodržování taktických pokynů," říká Zábranský doslova.

Pocitově může bývalý obránce a teď Jalonenův asistent být spokojený. "Mám z týmu výborný pocit. Cítím chuť, obrovské nasazení."

O tom, že na zápas je vyprodáno, Zábranský žádné informace neměl. "My připravujeme tým, nic jiného nesledujeme," odpověděl, ale ještě v českobudějovickém prostředí dodal: "Byl jsem tady dva roky jako hráč, odtud jsem se po vojně dostal do velkého hokeje, na to se nedá zapomenout, je to tady pro mě srdcová záležitost, tehdy mi Pouzar, Pražák a pan Caldr moc pomohli," připomněl asistent trenéra české hokejové reprezentace Libor Zábranský legendární jihočeské hokejové osobnosti. "Budějovice jsou hokejové město, věřím, že bude vyprodáno," dodal Zábranský a podle informací o prodeji vstupenek, čeká na české reprezentanty opravdu plný dům - Budvar aréna 6421.