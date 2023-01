Jonáš s aktivní hokejovou kariérou skončil. "Na univerzitě se může hrát pouze čtyři roky, jen v případě zranění si tuto dobu můžete prodloužit. On vystudoval magisterský obor a pokračuje na prestižní univerzitě ve Filadelfii. Ta je zařazena do Ivy League. Co je Ivy League? "To je osm nejprestižnějších univerzit na světě," vysvětluje Radek Ťoupal.

Ivy League je americká vysokoškolská skupina a také sportovní soutěž zahrnující 8 soukromých elitních univerzit v severovýchodních Spojených státech. Název je používán v kontextu, který odkazuje na tyto určité prestižní vysoké školy, na jejich náročné přijímací řízení a sociální elitu. Školy Ivy League jsou velmi selektivní a procento přijatých uchazečů je menší než deset procent. Hlásí se studenti ze všech amerických států i z celého světa. Také finanční dotace Ivy League mají rekordní čísla. Například Harvard s 40,9 mld. USD má největší roční finanční dotace jakékoli akademické instituce na světě.

Univerzity Ivy League: Brown University, Providence, Rhode Island: Univerzita Brown byla založena v roce 1764 a je přední výzkumnou univerzitou a inovativní vzdělávací institucí. Mezi neoblíbenější obory na Brown University patří ekonomie, podnikání nebo biologie. Studovala zde například herečka Emma Watson.

Columbia University, New York, New York: Columbia, která sídlí přímo na Manhattanu, byla založena v roce 1754 původně jako Kings College. Tím je také nejstarší vzdělávací institucí ve státě New York. Univerzita Columbia je jedním z nejvýznamnějších světových výzkumných center. Významný byl projekt Manhattan, kdy se univerzita podílela na vývoji jaderné bomby.

Cornell University, Ithaca, New York: Univerzita Cornell vznikla v roce 1865 a jde o nejmladší univerzitu z Ivy League. Na této univerzitě studoval i bývalý prezident České republiky Václav Klaus.

Dartmouth College, Hanover, New Hampshire: Dartmouth College vznikla v roce 1769 a její název se pojí s tehdejším britským ministrem kolonií Lordem Dartmouthem. Vystudoval zde například Timothy Franz Geithner, bývalý ministr financí Spojených států.

Harvard University, Cambridge, Massachussets: Harvard byl založen roku 1636, je tak nejstarší univerzitou v Americe a své jméno převzala od massachussetského duchovního Johna Harvarda. Studuje zde 20 000 studentů z celého světa a vystudovalo zde mnoho známých osobností. Harvardovu univerzitu studovalo 8 amerických prezidentů a její absolventi získali již 160 Nobelových cen.

Princeton University, Princeton, New Jersey: Univerzita založena roku 1746 původně jako College of New Jersey a je tak jednou z nejstarších v USA. Na této škole nenajdete lékařskou, ani právnickou fakultu, zato nabízí například školu pro architekty. Studovala zde i bývalá první dáma Michelle Obama.

Yale University, New Haven, Connecticut: Univerzita Yale byla založena roku 1701 a je třetí nejstarší akademickou institucí v USA. Škola nese své jméno od svého tehdejšího mecenáše Eliha Yalea.Yale je známá pro vynikající dramatické a hudební programy. Studoval zde například bývalý americký prezident George W. Bush.

The University of Pennsylvania, Philadelphia, Pennsylvania: Tato výzkumná univerzita byla založena roku 1740. Studovali zde například Elon Musk, CEO Tesla, nebo současný prezident Spojených států Donald Trump. Nejpopulárnější obory jsou zde obchod, marketing, sociální vědy nebo biologie. A právě na této univerzitě studuje Ph.D Jonáš Ťoupal. "Jonáš tam hraje hokej jen tak pro zábavu, studovali tam Trump, Musk, on tam získává kontakty, hraje třeba s členy prestižních světových společností, to jsou budoucí ředitelé, manažeři velkých světových firem," vysvětluje otec Jonáše Radek Ťoupal. Starší syn Ondřej zůstal v Č. Budějovicích a může se pochlubit vítězstvím v krajské lize. "Prostě se oba hokejem baví," shrnul medailista z OH i MS Radek Ťoupal, se kterým přineseme na konci příštího týdne obsáhlejší článek.