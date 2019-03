Trenér Václav Prospal ocenil především nasazení svých svěřenců. „Pro nás je to důležité vítězství, pro které jsme si došli především velkou bojovností. Z naší strany byl stoprocentní rozdíl v přístupu a v nasazení oproti zápasům v Budějovicích. Nebo minimálně oproti tomu druhému,“ všiml si. „Je to play off. Padá málo gólů a musíš se obětovat. Souboje se dohrávají a je to něco jiného než v základní části,“ dodal.

Havířov se ukazuje jako mimořádně silný protivník. „To jsme ale věděli už před sérií. Pro nás je důležité, že jsme vítězství uhráli. I když je pravda, že jsme byli pod tlakem a pro příští zápas se musíme vyvarovat zbytečných vyloučení. Disciplínu musíme trochu zlepšit. Některých faulů, které soupeři darujeme, se musíme vyvarovat. Bere to síly klukům, kteří hrají oslabení,“ je si vědom.

Přestože byl třetí duel série od začátku vyrovnaný, hosté dokázali na začátku druhé třetiny odskočit na dvougólový rozdíl. „Za tohohle stavu se soupeř k ničemu nedostával a my jsme měli šance. To nám nejvíce ublížilo, že jsme je nedokázali proměnit,“ je si kouč vědom.

Jenže gól na 1:2 naopak vrátil domácí do hry. „Bylo to po naší chybě, kdy jsme špatně prostřídali a ztratili puk ve středním pásmu. Za to jsme zaplatili gólem.“

V závěrečném dějství to byl z domácí strany místy až drtivý tlak. Nejlépe o tom vypovídá konečný poměr střel na branku 37:15. „Pokud jakýkoliv domácí celek prohrává a gól a diváci ho ženou dopředu, tak většinou soupeře zatlačí. Ale cením si toho, jak kluci bojovali a co všechno pro vítězství udělali. To všechno bylo podpořeno výborným Petrem Kváčou v brance,“ ocenil prakticky bezchybného gólmana.

Při závěrečném náporu soupeře měli Jihočeši občas i patřičný kus štěstí. „Výsledkově jsme třetí třetinu zvládli, nedostali jsme gól. Ale jinak vyzněla pro domácí tým. Valilo se to na nás a ustáli jsme to jen díky obětavosti a nasazení,“ připouští. „Ale nikdo se nebude ptát, jak jsme hráli druhý nebo třetí zápas. Stav série je 2:1 pro nás, to je důležité,“ uzavřel Václav Prospal hodnocení úterního duelu.