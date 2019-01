České Budějovice - Třikrát za sebou nevyhráli za tři body a potřebují už zase zabrat.

Hokejisté HC Mountfield po reprezentační přestávce podlehli na vlastním ledě Liberci 2:3. Útočník Rudolf Červený si je vědom, že v neděli čeká jeho tým s Kometou Brno (15.40) důležité utkání.

Kde byla podle vás příčina porážky s Libercem?



Začátek zápasu z naší strany špatný nebyl. Vytvořili jsme si docela velké množství šancí. Ale nevyužili jsme je a naopak soupeř nás v proměňování příležitostí předčil. Petr Nedvěd proměnil hned první větší možnost Liberce. Sice nám to ještě podařilo otočit, ale soupeř pak znovu strhl vítězství na svou stranu.



Za stavu 2:1 jste hráli čtyřminutovou přesilovku, ale bez úspěchu. Byl to jeden z klíčových momentů zápasu?



Přesilovky rozhodují zápasy. Když v nich nedáme góly, tak se těžko vyhrává. Věřím, že proti Brnu už se nám bude v početní výhodě dařit lépe a góly dáme. Potřebujeme začít doma zase vyhrávat.



Ve druhé třetině jste mohl misku vah naklonit na vaši stranu. Vaše střela ale skončila jen na tyči.



Mířil jsem na levou stranu, ale mířil jsem až moc přesně a puk skončil na tyči. Gól z toho bohužel nebyl, což byla škoda. Zápas by asi vypadal jinak a mohli jsme vyhrát .Šancí jsme na to měli dost.



Ve třetí třetině už žádná branka nepadal. Liberec pozorně bránil. Bylo těžké zlomit jejich defenzivu?



Liberec je první v tabulce a má výborné mužstvo. Především Petr Nedvěd má formu a dává góly prakticky ze všeho.



V posledních zápasech nastupujete ve třetím útoku s výbornými bruslaři Lukášem Květoněm a Rostislavem Martynkem. Vyhovují vám svým herním stylem tito dva spoluhráči?



Jestli mohu mluvit i za kluky, tak se nám hraje opravdu dobře. Dostáváme se i do šancí, jenom by to chtělo více proměňovat. S Libercem jsme tam měli určitě tři gólovky. Pokud bychom si šance nevytvářeli, tak by to bylo špatné. Takhle musíme zapracovat jenom na jejich využívání. Trenér teď sestavou trochu zamíchal, takže uvidíme. Určitě to přinese zase nějaké oživení.



Páteční zápas ve Vítkovicích máte odložen. Uvítali jste pauzičku, nebo byste raději hráli?



Já bych řekl, že je to úplně jedno. Musíme se připravit vždy na další zápas a je jedno, jestli se hraje v pátek nebo v neděli. Pro oba týmy to bude stejné. Hraje se dost brzy odpoledne, takže Brno bude muset vyjíždět dříve. Je třeba se na utkání dobře nachystat. O ničem jiném to není. Musíme bojovat, padat do střel a od toho se odrazit.



Brněnský gólman Hovi odchytal dva zápasy po sobě bez inkasovaného gólu. Máte na něj nějaký recept?



Důležité je chodit do brankoviště a clonit mu ve výhledu. To platí snad na každého gólmana. Musíme se začít zase více rvát o puky v předbrankovém prostoru. Kvalitních brankářů je v extralize spousta a tohle na ně platí.