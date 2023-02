České Budějovice - díra v ledu 3. Už to není legrace

Docela klidně by se v této hokejové sezoně mohl natáčet na zimním stadionu seriál, který by se jmenoval Díra v ledu. Hned by na něj navazoval příběh Díra v ledu 2. Teď v pátek přibyl třetí díl. Zatímco premiéra byla dokonce mezinárodní, ostuda při utkání české reprezentace, a díra se objevila u střídaček, druhý díl byl "jen" extraligový. Díra se zase vytvořila u mantinelu, led ale praskl na opačné straně kluziště.

Zápas Motor - Sparta zastavily potíže s ledem | Video: Deník/ Kamil Jáša