Do konce první třetiny zbývalo 6 minut a 20 vteřin. V rohu kluziště se vytvořila malá nenápadná prohlubeň. Prostě díra. Se zájmem si ji prohlíželi nejprve rozhodčí, pak hráči. I brankář. Vypadalo to, že se nic neděje. Jenže díra u mantinelu na místě, kde láme led byla tak veliká, že by mohl ohrozit zdraví hráčů. Je škoda, že stejně jako při reprezentačním utkání zase zápas přenášela televize. Ostuda letěla do celé České republiky. Tehdy byl odborníkem na díru reprezentační kapitán Roman Červenka, rozhodoval o tom, jestli reprezentační zápas bude pokračovat, nebo skončí mezinárodní ještě větší ostudou…