Když v pondělí před polednem přistála v e-mailových schránkách druholigových hokejových klubů zpráva o novinkách pro nový ročník soutěže, někteří funkcionáři jen zalapali po dechu. Vůbec netušili, že mezi účastníky třetí nejvyšší soutěže se objeví i zahraniční název – China Golden Dragon.

Tedy čínský hokejový klub, který v překladu znamená Zlatý Drak. Své domácí zápasy by měl hrát zřejmě na zimním stadionu ve středočeském Berouně, dvacet kilometrů od Prahy, kde už se pět let mužský hokej nehraje.

Zlatý Drak je podle všeho prvním hmatatelným krokem v nové spolupráci českého a čínského hokeje, kterou nedávno při prezidentské cestě do Číny podpořil i legendární Jaromír Jágr.

Čínský klub bude v Česku hrát jednu ze tří devítičlenných druholigových skupin a soupeřit by v ní měl s hokejisty Kolína, Nymburka, Příbrami, Klatov, Tábora, Písku, David Servisu České Budějovice a pražské Kobry.

Číňané se ale podle Pavla Setikovského z Českého svazu ledního hokeje nezúčastní celé sezony. „Družstvo China Golden Dragon se bude soutěže účastnit pouze do 31. 1. 2020,“ napsal klubům Setikovský do e-mailu, který má redakce Deníku k dispozici.

Číňané bez play-off

China Golden Dragon by tak nehrál play-off. „Tudíž ČSLH zajistí v předstihu termíny předehrávek, které budou organizovány výhradně tak, aby v předehrávaných dnech (patrně pondělí) se taková utkání hrála výhradně na domácích stadionech ostatních účastníků II. ligy ČR,“ dodal Setikovský

Vstup čínského klubu na tuzemská kluziště ještě musí posvětit výkonný výbor hokejového svazu. Jednání je naplánováno na čtvrtek 13. června.

Deník ještě předtím chystá ohlasy z klubů, které by se s čínskými hokejisty měly utkávat. Budete si je moci přečíst v následujících dnech.

Hokejový svaz počítá s tím, že nový ročník druhé ligy začne ve středu 11. září. V soutěži bude hrát nakonec 27 klubů rozdělených do tří skupin po devíti. Kromě té s Číňany budou další dvě skupiny tvořit týmy vesměs ze severních Čech a z Moravy.



Rozděleny jsou takto: v české skupině by hrály Most, Bílina, Děčín, Řisuty, Jablonec nad Nisou, Vrchlabí, Dvůr Králové, Trutnov a Nová Paka (nováček), moravskou skupinu pak Havlíčkův Brod, Žďár nad Sázavou, Moravské Budějovice, Hodonín, Kopřivnice, Nový Jičín, Opava, Šumperk a Valašské Meziříčí.



Celek Orlové se do nového ročníku nepřihlásil a účast nakonec odmítl i vítěz kvalifikace z Českého Těšína. O postup do Chance ligy se poperou tři vítězové play – off jednotlivých skupin. V kvalifikaci se střetnou každý s každým doma a venku. Sestupovat se tentokrát z druhé ligy nebude.