České Budějovice - Odchovanec jihočeského hokeje brankář Alexander Salák po třech úspěšných sezonách ve finském TPS Turku podepsal svou první smlouvu v NHL v týmu Florida Panthers.

Alexander Salák | Foto: Deník/ Jan Handreich

S hokejem začínal doma ve Strakonicích, poté zamířil do Č. Budějovic. Ač neměl jediný extraligový start, zamířil do Finska, kde odchytal tři výborné sezony v dresu TPS Turku. Poprvé letos nahlédl i do reprezentačního týmu a jen těsně mu unikla účast na mistrovství světa ve Švýcarsku. Nyní podepsal smlouvu s týmem NHL Florida Panthers. Taková je vizitka gólmana Alexandra Saláka (22 let).

Čekal jste, že může přijít nabídka právě z NHL?

Spíše jsem čekal, s čím přijde můj agent. Za nabídku z NHL jsem byl samozřejmě rád.

Ve Finsku vám končila smlouva. Pošilhával jste po změně?

Po ničem jsem nepošilhával. Dochytal jsem ve Finsku sezonu podle smlouvy a pak už jsem jenom čekal, jaké budou nabídky. S agentem jsme zvažovali, co by pro mne bylo nejlepší. Nakonec jsme se rozhodli pro Floridu.

Florida vám nabídla dvoucestný kontrakt. Souviselo to s tím, že jste nebyl draftován?

To s tím nemá nic společného. Dvoucestnou smlouvu dostává každý nováček.

Na jak dlouho jste podepsal na Floridě smlouvu?

Na dva roky. Je to dvoucestná smlouva, takže klub mne může poslat na farmu.

Byl ve hře také návrat do české extraligy?

Měl jsem z extraligy nějaké nabídky, ale byla to pro mne až ta poslední možnost. Považoval bych to za krok zpátky.

Byly třeba jedním z kandidátů také Budějovice?

Teď už zpětně nemá cenu rozebírat, které kluby se ozvaly. Už je to pryč.

Reprezentační trenéři vás povolali do přípravného kempu před mistrovstvím světa. Co nakonec chybělo k tomu, abyste se do Švýcarska podíval?

Byli tam lepší gólmani. Přiletěl jsem z Finska a odchytal jeden přátelský zápas. Při turnaji Euro Hockey Tour v Liberci už jsem jenom trénoval. Tam už bylo jasné, že nepojedu.

Jak bude vypadat vaše letní příprava?

Chtěl bych se domluvit, abych mohl přes léto chodit trénovat na led s budějovickým týmem.

Kdy odlétáte na Floridu?

Ještě přesně nevím, jak to bude. Chtěl bych ale odletět trochu dřív, abych si stačil všechno v pohodě zařídit a zvyknout si. Rád bych byl připraven na kemp, kde bych se chtěl poprat o místo v sestavě Floridy.

Brankářskou jedničkou Floridy je Tomáš Vokoun. Může být výhodou, že je v týmu ještě jeden čeký gólman?

Určitě je dobře, že tam Tomáš je. Je to zkušený gólman a může mi poradit. Brankářská konkurence tam ale bude velká, takže uvidíme, jak to dopadne.

Kolik brankářů půjde do kempu?

Hodně. Konkurence bude obrovská. Pokud se budu chtít dostat do branky, tak musím pořádně makat a mít i patřičný kus štěstíčka. Čeká mne první rok, takže jsem docela zvědavý, jak to bude vypadat.

Znáte se s Tomášem Vokounem?

Ne. Ještě jsme s ním nikdy nemluvil.

Kromě něj je tam ještě poměrně velká skupina českých a slovenských hráčů na čele s dalším Jihočechem Radkem Dvořákem. Bude pro vás příjemné, že bude moci hovořit také mateřským jazykem?

Nijak mi nevadí mluvit anglicky. Ve Finsku jsem si zvykl. Ale určitě je dobře, že bude v týmu víc Čechů a Slováků.