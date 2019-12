Jak jste strávili reprezentační přestávku?

Pro kluky, kteří nejsou z Budějovic, to byla vítaná možnost podívat se na dva dny domů. Ale samozřejmě jsme také trénovali. Bylo tam daleko víc bruslení, kondice a soubojů, než bývá běžně v sezoně. Měli jsme větší možnost zase se trochu soustředit na kondiční přípravu. V nějakých čtyřech trénincích ale tohle stejně nikdy nemůžete nahnat. Pauza je důležitá spíše z toho pohledu, aby si kluci trochu odfrkli a vyčistili hlavy. Zakončili jsme jednu část sezony a teď nás čeká druhá, ve které budeme hrát zápasy se soupeři z první osmičky tabulky.

V průběhu pauzy byla také možnost doléčit nějaká případná zranění?

Určitě. To je asi největší plus přestávky. Kluci, kteří měli nějaké šrámy a léčili různé drobnosti z prvních třiceti utkání, tak měli možnost si tímto způsobem odpočinout a trochu to poléčit. Pauza je dobrá také z toho pohledu, aby si kluci mentálně odpočinuli od zápasů.

Dlouhodobě mimo hru zůstává jenom útočník Přikryl?

Ano. Je po operaci ramena a bude mimo hru nejméně dva měsíce. Je důležité, aby se mu zranění dobře hojilo, mohl začít chodit alespoň na kolo a něco dělat. Pro každého sportovce je nejhorší, když je v kondici a natrénovaný, ale pak to najednou vinou zranění ztratí. Nejtěžší pro něj bude získat to zase nazpátek. Pro nás pak bude nejdůležitější, aby se dostal do stejné herní pohody, v jaké byl v tomto roce. Nechci Přikryla z loňska, chci zpátky Přikryla z letoška.

Problémy má i další útočník Zdeněk Doležal?

Má zranění v dolní části těla. Kdybychom zrovna hráli play off, tak by určitě nastupoval. Není to nic, co by nemohl překonat. Ale teď je ideální čas, aby si mohl odpočinout.

Potíže gólmana Kloučka už jsou zažehnány?

V posledním utkání s Prostějovem si trošku natáhl sval. Bylo to v pasáži, kdy na něj dlouho nic nešlo a pak musel najednou udělat zákrok. Také si potřeboval trochu oddechnout. Sice už začal trénovat, ale teprve uvidíme, jestli bude k dispozici.

Závěr základní části nedohrál také útočník Kloz. Ten už je fit?

Je v pohodě. Kromě jednoho tréninku s námi odtrénoval všechno. U něj by nemělo být žádných pochyb, že nastoupí.

Váš obránce Ivan Lytvynov přežil první zužování kádru reprezentačního týmu pro mistrovství světa dvacítek. Berete to také jako ocenění vaší práce?

Je to dvousečné. Co se týká Ivana, tak pro něj je určitě obrovské plus, že přežil první zužování kádru. Ukazuje se ve velmi dobrém světle, jak pracuje a odehrál u nás prvních třicet zápasů. Je to samozřejmě i vyznamenání pro náš klub. Na druhou stranu nemohu říct, že by mě těšilo, když mi vypadne hráč ze sestavy. Tenhle systém je ale u nás daný od nepaměti. Hráči, kteří mají hrát na dvacítkách, se připravují už dříve v tréninkovém kempu a musí opustit své kluby. S tím musíme dopředu počítat a šanci tak dostanou jiní hráči.

Nepřekvapilo vás, že se alespoň do širšího výběru dvacítky nedostal také další váš hráč Martin Beránek?

Překvapilo. Bery hraje pravidelně Chance ligu a hraje ji velmi dobře. Je v roli, která se tolik neprojevuje v bodování. Úlohu, kterou má, ale zastává parádním způsobem. Je to kluk, který oživí jakékoliv mužstvo. Je škoda, že se o svou šanci nemůže ani poprat.

V průběhu reprezentační přestávky rozšířil váš kádr útočník Albert Michnáč. Jak jste na něj přišli?

Věděli jsme, že se vrací ze zámořské juniorské soutěže do Sparty, kde zanechal dobrý dojem. Sledovali jsme ho, když proti nám hrál za Kadaň. Je to mladý hráč, který může mít budoucnost. Zkušenost s ním má můj asistent Aleš Totter. Jsem moc rád, že ho tady máme na rozšíření kádru. Nechci říkat po jednom tréninku, že je to kluk, který sem přišel do prvních dvou pětek. Jako každý si bude muset vybojovat své místo v základní sestavě. Pevně věřím, že nám zvedne konkurenci v útočných řadách. Není to nikdo, kdo by sem přišel bránit. Je to hráč, od kterého očekáváme ofenzivní produkci. Ale musí se probojovat do mančaftu.

Je možné, že nastoupí už proti Havířovu?

Jestli bude hrát už proti Havířovu, to teď nedokážu říct. Máme mužstvo, do kterého se momentálně těžko dostává. Nebylo by fér dát ho do sestavy jenom proto, že přišel nový. Musí si to uhrát. V tréninku ho budu sledovat. Zpětná vazba je taková, že sem chtěl jít a zkusit to. To mu slouží ke cti. Nyní mi ještě jako trenérovi musí dokázat, že bude platný.

Co očekáváte od nadstavbové části soutěže?

Pro nás se nic nemění. Každý zápas začíná od stavu 0:0, víme proti jakým hrajeme soupeřům, ale z devětadevadesáti procent se soustředíme na náš vlastní výkon a v jakém světle se ukážeme jako tým. Sezonu jsme rozjeli velmi dobře a teď už můžeme říct, že jejím vrcholem pro nás bude play off. Na druhou stranu k němu vede nějaká cesta. Je to proces, jak se připravujete a co pro to děláte. Čekají nás už jenom zápasy proti lepším týmům soutěže. Chceme pokračovat v trendu, který jsme nasadili od začátku sezony. Kdyby nám někdo na začátku řekl, že prvních třicet zápasů takhle zvládneme, tak bychom to brali všemi deseti.

Na úvod nadstavbové části vás čeká Havířov, který vás nedávno v Budvar aréně pořádně potrápil.

Je to tým s výbornou organizací hry a disciplínou, který má příjemného a vynikajícího trenéra Režnara. On ví, co chce, a odvedl tam se svými spolupracovníky velký kus práce. Je to velice nepříjemný soupeř. Pořádně nás potrápil už loni v play off, kdy hrál velmi dobře a bylo složité přes něj postoupit. Má v kádru dobré hráče a výborného gólmana Stezku. Hned po pauze nás nečeká nic lehkého. Ale takové zápasy potřebujeme. Utkání, která vyhrajete o deset gólů, vám nic nedají. Pořád je to pro nás hlavně příprava na play off.