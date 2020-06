Pocházíte z Břilic a váš strýc byl úspěšný házenkářský trenér, který vedl Třeboň před lety dokonce v extralize. Proč jste dal přednost hokeji právě před házenou?

Když jsem byl malý, tak jsem házenou hrával. A k tomu hokej. Kombinoval jsem oba sporty. Ale táta mě víc tlačil do hokeje, u kterého už jsem zůstal.

Ale Třeboň není zrovna hokejové město.

To je pravda, Třeboň rozhodně není hokejové město. Ale táta mě vždycky vozil na tréninky. Začínal jsem v Soběslavi a od první třídy jsem byl v Budějovicích. Hokej jsem měl natolik rád, že mi dojíždění nevadilo. A díky otci, který mi to umožnil, jsem hokej mohl hrát.

V pouhých patnácti letech jste odešel do Švédska. Bylo těžké sebrat se a odejít v tak nízkém věku do zahraničí?

Chtěl jsem hrát hokej a těšil jsem se na to. Lákalo mě zkusit to. Nebral jsem to tak, že odcházím od rodiny, i když jsem byl v podstatě ještě dítě. Hokej mě natolik bavil, že jsem to nepovažoval za nějakou nepřekonatelnou překážku.

Uměl jste alespoň trochu anglicky, když jste odcházel?

To byl můj velký problém, protože anglicky jsem vůbec neuměl. Prakticky jsem se ji neučil, takže jsem tam přišel a byl jsem na nule. Ale zjistil jsem, že když musíte, tak to jde hodně rychle. Během pár měsíců to bylo v pohodě.

Ve Švédsku jste strávil pět sezon. Byly pro vás přínosem a řešil byste to znovu stejně, pokud byste tu možnost měl?

Asi bych se zachoval stejně. Moc se mi líbilo, jak se ve Švédsku vychovávají hráči. Neudělal bych to jinak.

Po návratu jste si stihl zahrát KHL, slovenskou ligu, českou extraligu i EBEL za Znojmo. To jste toho zvládl celkem dost.

Bylo toho dost, to musím přiznat. Bylo to trošku divoké období.

Trošku divoká byla i minulá sezona, ve které jste hrál za extraligové Vítkovice i Hradec Králové a pak ještě za Znojmo v EBEL. Nevedlo se vám, že jste třikrát za ročník měnil dres?

To byla hodně divoká sezona. Na jejím začátku jsem šel do Vítkovic, kde jsem chtěl být nejvíc. Po dvou měsících si mě ale Hradec stáhl zpátky. Ale byl jsem tam jen měsíc a pak mi byla ukončena smlouva. Sezonu jsem šel dohrát do Znojma.

Jaká je úroveň mezinárodní EBEL, kde nastupují převážně rakouské kluby?

Je to hodně odlišný hokej od extraligy. Méně strategický. Hraje se jenom dopředu. Docela jsem na to koukal.

Ve Znojmě nebyl zájem, abyste tam pokračoval dál?

Popravdě se Znojmem jsem po sezoně vůbec nejednal. Takže ani nevím, co se tam stalo, že tam šli s penězi tak dolů a budou hrát jen naši druhou ligu.

Prioritou pro vás byl při hledání dalšího angažmá návrat do Budějovic?

Chtěl jsem jít do Budějovic. Když jsem viděl, jak tady kluci hrají a kolik známých tváří tady je, a mohl bych být doma, tak to jsem si přál. A teď si to chci co nejvíc užít.

Přicházíte na try – out. Není to přece jen riziko, protože se vám třeba na konci srpna může stát, že vám klub smlouvu nedá a budete mít problém?

To se samozřejmě stát může. Takhle k tomu ale nepřistupuji. Jdu do Motoru hrát hokej, budu dělat to, co umím, a snad budu v pohodě.

Zažil už jste try – out někde na svých předcházejících štacích?

V Hradci Králové. Tam jsem přicházel do stejné situace jako teď do Budějovic.

S partou extraligových i bývalých hráčů si chodíte zahrát dvakrát v týdnu do Pouzar centra. Chcete být na tréninkový kemp Motoru dobře připraven?

Až půjdeme jednadvacátého července v Budějovicích společně na led, tak chci být v maximální možné formě. Proto se snažím připravit co nejlépe.

Milan Gulaš, Martin Hanzal, Roman Horák a další velká jména. Příprava je to na té nejvyšší možné úrovni?

Určitě. Je to super. Všichni se známe a atmosféra je perfektní. Samotný hokej je na skutečně vysoké úrovni, řekl bych. Ty dva dny v týdnu si vždycky užívám.

K tomu máte ještě tréninkový plán od kondičního trenéra Motoru Tomáše Cibulky?

Ne. Trénuji v rámci silového tréninku Staca pod vedením Dominika Kodrase. Od něj mám program, podle kterého se připravuji.