„Předvedli jsme velice dobrý výkon a jsem rád, že jsme využívali šance. Dávali jsme góly, nikde jsme nepropadli a velice dobře jsme zacházeli s kotoučem,“ pochvaloval si i trenér Ladislav Čihák. „Skvělý byl opět Dominik Hrachovina v brance a celkově nám zápas sedl. Po celých šedesát minut jsem se mohl spolehnout na všechny hráče, což je strašně důležité,“ nešetřil spokojeností.

Čihák by byl samozřejmě rád, kdyby v podobných výkonech jeho svěřenci pokračovali i v dalších utkáních. „Podobné zápasy jsme hráli v přípravě, kde byla spousta dobrých věcí. Ale extraliga je něco jiného a hlavní faktor v ní je hlava. I v tom jsme se zlepšili, náš herní projev byl daleko lepší a důstojnější. Kluci si víc věřili,“ konstatuje.

Nejlepší výkon v sezoně, Banes Motor s přehledem vyloupil Mladou Boleslav

Jihočeši si v utkání nezahráli ani vteřinu v početní výhodě. Jediného vyloučeného měli domácí v době, kdy si na trestné lavici odpykával čtyřminutový trest Adam Kubík. „Bylo to specifické, ale už jsem to párkrát zažil. Pokud však rozhodčí žádné fauly ze strany soupeře neviděl, tak je to v pořádku. Když hraje nějaké tým slušně a opatrně, tak se vyvaruje hry v oslabení, což může být pro konečný výsledek klíčové a zvyšuje to naději na úspěch. Jsem rád, že jsme dokázali nastřílet pět gólů i bez přesilovek. V každé třetině jsme nějaké dali. Pouze na začátku třetí třetiny nás domácí trochu zatlačili, jinak jsme zvládli celých šedesát minut podle plánu,“ chválil si Ladislav Čihák.

Domácí kouč Jiří Kalous pochopitelně tolik důvodů k radosti neměl. „Soupeři musím pogratulovat k zaslouženému vítězství, protože z naší strany to nebyl dobrý výkon. Hosté nás přehrávali v činnostech, které rozhodly o jeho úspěchu. Ať už v koncovce, soubojích, nebo pohybu na hřišti. Zápas nám nevyšel, nedařilo se,“ uznal zkušený lodivod, že Motor vyhrál zcela zaslouženě.