České Budějovice - Druhá hokejová liga bude mít pro příznivce českobudějovického hokeje o jeden zajímavý zápas navíc.

David servis musí vymyslet taktiku na Číňany. Na snímku prezident klubu Jaroslav David. | Foto: Deník

Přijede čínský klub China Golden Dragon. Domácí zápasy by měl hrát v Berouně, kde mužský hokej před pěti lety zanikl. Vstup čínského klubu na tuzemská kluziště ještě musí tento čtvrtek schválit výkonný výbor. Co na to říká vedení českobudějovického klubu? Pokusíme se vám přinést odpověď. Faktem je, že David servis, který druhou ligu tradičně a úspěšně hraje, má docela širokou diváckou obec a fanoušci by mohli být na čínský zázrak být zvědaví.