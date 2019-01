České Budějovice – Série tří porážek v řadě už je naštěstí minulostí. Hokejisté David servisu v sobotním třicátém kole druhé ligy udolali na svém ledě Nový Jičín 5:4 a stále se ještě nevzdali myšlenky na účast v play off.

Trenéři David servisu Jiří Fedur (vlevo) a Milan Kupka. | Foto: Deník/ Jan Škrle

Skóre zápasu v Pouzar centru se vyvíjelo jako na houpačce. Hosté vedli 1:0, Jihočeši otočili na 3:1. Nový Jičín vyrovnal, potom ještě jednou, ale o všem rozhodl vítězný přesilovkový gól Jiřího Ferebauera čtyři minuty před koncem.



Trenérům David servisu se také pořádně ulevilo. „Byl to hodně nervózní a z naší strany upracovaný zápas. Na obou stranách byla spousta vyloučených, což v podobných utkáních hraje velkou roli. Soupeř výborně bruslil a byl hokejový, my jsme o to víc bojovali. Myslím, že tentokrát jsme si body zasloužili,“ hodnotil zápas kouč vítězného týmu Jiří Fedur.



Z předcházejících sedmi duelů vyhrál David servis jediný. I trenér už měl série porážek plnou hlavu. „Takhle to nešlo pořád dokola. Říkat, že hrajeme dobře, soupeři stačíme, ale neustále prohráváme o gól. To už nás štvalo. Takže jsme rádi, že jsme konečně zvítězili. Byl to dobrý zápas se šťastným koncem pro nás. Celé mužstvo zaslouží pochvalu,“ vzkázal do kabiny.



Utkání přitom mohlo být klidnější. V jeho polovině vedli Jihočeši 3:1. Hosté ale vyrovnali dvěma dost lacinými góly. „Byly to góly po chybách jednotlivců,“ posteskne si zkušený lodivod. „A takové kvalitní soupeř vždycky potrestá. My naopak máme s proměňováním šancí problém. Dneska jsme to ale naštěstí zvládli,“ dodá s úlevou v hlase.



Na výkonech týmu se samozřejmě projevuje jeho menší zkušenost. „Máme mladé kluky, kteří se ohrávají a mají před sebou možnost dalšího výkonnostního růstu. Pro budějovický hokej je to jenom dobře, že tady ti kluci jsou. Hráčů je totiž málo. To my víme nejlépe,“ zdůrazní.



Menší zkušenosti nahrazuje nastupující generace o to větší bojovností. To se projevilo třeba v závěru zápasu, kdy hosté hráli přesilovku pět na tři a domácí se ubránili jen díky maximální obětavosti a padání do střel. „Kluci ale makají každý zápas. To určitě. S tím nemáme problém. Máme opravdu poctivé hráče. Poctivě pracují i v tréninku. Ale potřebujete mít také kus štěstí, které od nás poslední dobou odklánělo,“ posteskne si.



Mužstvu hodně chybí hrající asistent trenéra Tomáš Vak, kterého postavil mimo hru zlomený prst. „Chybí nám moc a na jeho návrat čekáme jako na smilování,“ přizná Fedur. „Je to pro nás klíčový hráč,“ ocení kvality produktivního veterána.

David servis si pochvaluje spolupráci s prvoligovým ČEZ Motorem. Jeho hráči jsou vždy vítanou posilou. Nejinak tomu bylo i v sobotu. Útočník Jakub Doktor byl jasně nejlepším hráčem celého utkání. Dva góly dal, navíc ještě neproměnil trestné střílení, ale hlavně všechny ostatní převyšoval rychlostí a důrazem.



Spolehlivý výkon podal v obraně Václav Prospal junior a v brance podržel Dan Svoboda, i když dva góly šly na jeho vrub. „Spolupráce funguje a je to pro nás velká pomoc,“ přikývne Fedur. „Brankář Svoboda nám moc pomohl. Mladý Venca Prospal si také odehrál své. A Kuba Doktor hrál opravdu výborně. Ale pro Motor je určitě také dobré, že se jeho mladí kluci ohrávají v dospělém hokeji,“ věří Fedur.



Ve zbytku sezony David servis sice stále ještě pošilhává po účasti v play off, které si zahraje nejlepší čtyřka skupiny Jih, ale hlavně nechce mít problémy se záchranou. „Věřím, že se zmátoříme. Jsme optimisty. Ale hlavně nechceme skončit poslední, abychom nemuseli hrát skupinu o záchranu. Druhou ligu chceme za každou cenu udržet. To je pro nás zcela zásadní,“ zdůrazní.



Největším problémem týmu je nedostatek hráčů. „Bez pomoci Motoru bychom těžko fungovali,“ připustí Fedur. „Dáme dohromady tak dvě a půl lajny našich kluků, ale zbytek potřebujeme doplnit z Motoru. Těžko se pak ale něco nacvičí. Třeba naše přesilovky, to je zoufalství,“ sportovně uzná.