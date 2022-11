Návštěvníci sportovních zápasů si občas prohlédnou i to, za co si nezaplatili. Fanoušci na jihu Čech si na podzim "užili" podívanou dokonce na dvě díry. První v ledu, která se stala hodně slavnou. Díky záběrům kamer a přenosu z utkání hokejového Karjala cupu do několika zemí světa, putovala Evropou. A dorazila dokonce až do Ruska. Vzbudila pozornost na mnoha místech planety. Osobní asistence kapitána švédského a českého týmu budila údiv. "Červus nám vždycky přišel říct, jak to s dírou vypadá," popisovali po zápase spoluhráči kapitána Romana Červenky. Ten se nad dírou v ledu skláněl, byl jedním z těch, který rozhodl, že zápas bude pokračovat. S C na dresu je prodlouženou rukou trenéra, bojovníkem, lídrem a teď už i expertem na díru… Pochvalu zaslouží za pohotový zásah hasiči. Na ledovou plochu nastříkali cosi, co zřejmě okamžitě pomohlo a jejich práci doprovodilo 6000 fanoušků sborovým zpěvem: Co jste hasičííí, co jste dělali…" Mimochodem, podle neověřěné informace prošli ledaři v Českých Budějovicích po mezinárodní ostudě speciálním školením. Každý si vyvrtal do ledu svoji zkušební díru a učil se, jak se opravuje…