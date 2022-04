Střídání gólmanů na třináct vteřin

To asi mockrát nezažil. Jan Strmeň šel do branky na třináct vteřin, a aniž by si sáhl na kotouč, tak putoval zase na střídačku.Zdroj: Jan Škrle

O tomhle momentu se hodně mluvilo. V pátém čtvrtfinále prohrával Motor s Pardubicemi už v šesté minutě 1:2, trenér Modrý po druhém inkasovaném gólu stáhl z branky Dominika Hrachovinu a nahradil ho Janem Strmeněm. Ale pouze na jedno střídání. Pak zase putoval do branky Hrachovina. „Chtěl jsem ho vyburcovat, když jsem viděl, jak na střídačce hází věcmi,“ vysvětloval svůj krok Modrý. A byl to dobrý tah. Jihočeši vyhráli 4:3 a gólmanská jednička odchytala zbytek zápasu ve velkém stylu.