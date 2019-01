České Budějovice – Dobrá zpráva. Operované koleno útočníka HC Mountfield Václava Pletky vydrželo zápasovou zátěž. Zkušený hokejista odehrál přípravný duel na Kladně a navíc se jako jediný ze svého týmu zapsal do střelecké listiny.

Václav Pletka | Foto: Deník/ Václav Pancer

Do utkání nastoupil téměř po půl roce. Naposledy hrál pátý duel předkola play off v Liberci. „Domluvili jsme se s trenéry, že to půjdu zkusit. Pokud by to šlo, tak abych byl připravený na extraligu. Jsem rád, že jsem odehrál celý zápas a koleno vydrželo. Ještě to není úplně stoprocentní, ale do startu extraligy zbývá ještě týden. Věřím, že to bude dobré,“ doufá.



Bezprostředně po zápase koleno Pletkovi nateklo. „Bylo to po zátěži a nenateklo moc. Do rána otok zase splaskl. Důležité je, že jsem si odzkoušel osobní souboje a vím, že koleno drží. Neměl by to být žádný problém,“ přidává povzbudivou zprávu.



Pletka zápas odehrál ve čtvrté řadě, která se přece jen tolik na led nedostává. „To mi vyhovovalo. Byl jsem na ledě párkrát za třetinu. Potřeboval jsem koleno hlavně vyzkoušet v zátěži. Takhle jsme byli domluveni i s trenérem. A hlavně jsem byl rád, že jsem si zase po dlouhé době zahrál,“ dodá.



Hned při své letošní zápasové premiéře zamířil do černého, což je pochopitelně mimořádně povzbuzující. „Byl to pomalu můj první dotek s pukem a hned gól. Jsem ale rád, že to tam spadlo a nemusím dlouho čekat na první gól v sezoně,“ usměje se.



Zápas se ale jinak jeho týmu moc nepovedl. „První třetina ještě šla. Druhá už byla horší a ve třetí jsme úplně odpadli. Přestali jsme hrát a domácí si s námi dělali, co chtěli, a dávali góly. My jsme v první třetině měli třikrát před brankovou čárou, ale nedokázali jsme ho za ní dotlačit. To by nás v sezoně mohlo mrzet,“ varuje.



V pátekhraje Mountfield předposlední přípravný duel v Brně. „Pokud bude koleno v pořádku, tak bych chtěl jet,“ ujišťuje Pletka, jenž by chtěl stihnou i za týden začátek extraligy. „Trénuji naplno a věřím, že budu připraven. Pak už záleží jenom na tom, jestli mě trenér nominuje.“