V kabině hokejového Motoru panuje bojovná nálada. Přímo na ledě pracuje s týmem mistr světa z roku 2010 Jiří Novotný. Mladý trenér, který má hodně zkušeností. Ještě v sezoně 2021/22 byl skvělý na vhazování, poradit si dokázal ve složitých situacích, jeho hokejové myšlení, řešení konkrétních situací se asi nedá naučit… Výrazně pomohl Motoru k senzačnímu bronzu. Má ale určitě svým novým svěřencům co předávat. Na ledě jsou však i hráči, kteří jsou ještě starší než trenér! Jeden je téměř přesně o rok. Michal Vondrka! A platí doslova, "Mižu", jak mu kamarádi říkají, už zase bruslí! V této sezoně na něj fanoušci dlouho čekali. Dočkali se. Odehrál jeden zápas, dokonce vítězný, ale po něm mu oteklo koleno a ze sestavy zase vypadl. Teď to vypadá, že by se mohl vrátit. Podívejte se na video u tohoto článku, máme důkaz. Vondrka trénuje a chystá na se návrat do extraligy!