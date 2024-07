V Základní škole v Grünwaldově ulici mají největší radost z faktu, že Jáchym Kondelík je fajn člověk. Pro pedagogy to je ještě víc než titul mistra světa v hokeji.

Teď je z něj chlap jako hora. Dokonce přerostl dva metry. Podívejte se na dojemné video u tohoto článku. Hokejový mistr světa přinesl do školy, ve které sám studoval, zlatou medaili. „Já si pamatuju, jak jsi přes jedny prázdniny ohromně vyrostl, tehdy jsi říkal, že to snad ani nevydržíš,“ smála se učitelka Alena Linhartová při setkání s hokejovým mistrem světa Jáchymem Kondelíkem. Bylo to dojemné setkání. Jáchym se zastavil s každým, koho potkal. Rozdával úsměvy, rád se vyfotil. A nerozhodily ho ani slečny, které se zlatou medailí na dosah, která patřila Jáchymovi, odpovídaly: „Největší hvězdou pro nás byl Pastrňák.“

V roli ředitele Základní školy se chystá na další období Vladimír Caldr. S Jáchymem se potkali. Kde? Pochopitelně na ledě. „Pan Caldr mě trénoval,“ říkal mistr světa. „Jsme rádi, když se do školy vracejí bývalí studenti, máme radost, když nám vyprávějí nejen o sportu, ale o životě,“ popisoval Caldr za sebe i za další členy pedagogického sboru.

Jáchym během léta odpovídal na tisíce dotazů. Kde bude hrát? „To byl častý dotaz,“ přikyvuje. „Připravuju se na sezonu v Motoru, o té další už se toho napsalo dost,“ netají, že má namířeno pro ročník 2025/26 do Pardubic. „Jáchym je fajn člověk, z toho máme největší radost,“ dodal Vladimír Caldr.