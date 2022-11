Vy osobně jste vždycky raději pořád hrál, ale přesto, přišla vám reprezentační přestávka vhod? Na pauzy jsem nebyl zvyklý, to je pravda. Ale pořád se učíte a snažíte se tým připravit co nejlépe. Projeli jsme si náš herní systém a zaměřili jsme se trochu víc i na kondici. Ta se už teď v sezoně dohnat nedá, ale chce to jen trochu připomenout tělu, aby kluci byli připraveni na další utkání, která přijdou. Aby byli v co nejlepším rozpoložení. Nejde o nějaké co nejvyšší hodnoty, ale snažíme se jít hlavně do kvality, abychom byli nachystáni na každý malý detail. Aby byli připraveni v hlavách. To je možná ještě důležitější než kondice. Chceme kluky pořád zlepšovat.

Po posledním utkání s Olomoucí následovaly čtyři dny poměrně tvrdých tréninků a pak tři dny volna. Chtěli jste umožnit mimobudějovickým hráčům, aby si užili volný víkend s rodinami?

Přesně tak. Chtěli jsme, aby si kluci odpočinuli s rodinami. Máme hodně hráčů od pryč, tak aby se mohli podívat za svými nejbližšími. Trošku si od hokeje orazili a nabrali energii, aby byli připraveni dál pracovat.

V minulém týdnu pobýval v Českých Budějovicích národní tým a proběhl také seminář s trenérem Kari Jalonenem. Byl přínosný?

Především bych chtěl říct, že pro naše budějovické fanoušky bylo krásné vidět v akci národní tým v utkání se Švédy. To bylo moc pěkné. Trenéru Kari Jalonenovi patří velké poděkování, že nám dal nahlédnout pod pokličku. Jakým systémem reprezentace hraje, jak se připravuje na zápas. Klobouk dolů před ním, že nic neskrýval. Má můj velký respekt. Bylo příjemné si s ním popovídat o hokeji. Nejen s ním, ale i s dalšími lidmi, kteří se kolem národního týmu pohybují. Přijeli i kluci z jiných týmů, se kterými jsem měl v minulosti možnost hrát. Byl čas se pozdravit a promluvit si. Je to jiné, než když proti sobě jenom hrajete v lize. To si děláte svoji práci a nemáte ani zájem si povídat.

Že jste museli celý týden trénovat na druhé ploše, pro vás komplikace nebyla?

Vůbec ne. Máme velký respekt k národnímu týmu a jsme rádi, že jsme ho tady mohli sledovat, jak trénuje i hraje zápas. Že jsme museli trénovat na druhé hale, to je to nejmenší.

Před pauzou trápila váš tým marodka. Už bude k dispozici gólman Hrachovina?

Určitě ne. Zatím chodí jenom bruslit. U gólmanů je to trošku komplikovanější, aby se zahojili, protože musí pořád chodit na kolena a pracují jinak než hráči v poli. Ještě to v jeho případě není ideální, ale i zranění jsou součástí sportu a musíme s tím umět pracovat.

Blíží se alespoň návrat obránce Stuarta Percyho, jenž se zranil hned v úvodním utkání sezony v Třinci?

Blíží se to hodně pomalu. Chtěl bych to trochu rychleji, ale taková je realita…

Před přestávkou byli mimo hru také obránce Hovorka a útočníci Tomeček se Strnadem. Naskočí proti Pardubicím alespoň někdo z nich?

Hovorka už normálně trénuje a měl by být připraven na zápas. Tomeček už je také v pořádku, Strnad má ještě nějaké problémy a zřejmě nebude.

Počítáte se startem zkušeného Michala Vondrky, který se rozhodl oživit hokejovou kariéru?

Bohužel ne. Také má nějaký drobný zdravotní zádrhel a bude chvíli trvat, než se zahojí. Půjdeme den po dni a budeme doufat, že se nám zranění hráči pomalu budou vracet zpátky. Přece jenom nemáme kádr nafukovací a každá ztráta v něm je znát.

Mužstvo opustil další útočník Zdeněk Doležal, s jehož výkony panovala velká nespokojenost. Odešel na měsíční hostování do Hradce Králové, ale nebyla možnost získat za něj výměnou jiného hráče?

Mluvili jsme o tom, ale zatím nikoho nemáme. Hráči, kteří nám byli nabízeni, nebyli adekvátní tomu, co jsme hledali. Zdeňkovi jsme nechtěli šlapat po štěstí. Ať ukáže někde jinde, že je kvalitní hokejista. Tady se to dostalo do situace, kdy se to začalo tahat po médiích, což poškozovalo dobré jméno naší organizace. Pro chod týmu to nebylo dobře.

Ve čtvrtek vás čeká domácí duel s lídrem tabulky Pardubicemi a poté zase osmidenní pauza, protože nedělní zápas na Spartě máte odložený. Je těžké připravit tým na takhle rozkouskovaný program?

Rozpis utkání je takhle daný. Jsou nějaké věci, se kterými se prostě musíte vyrovnat. Tohle je jedna z nich. Nevidím v tom žádnou výhodu, ani nevýhodu. Hrajeme s výborným soupeřem před našimi fanoušky, tak se na utkání dobře připravíme a ukážeme, jaká je naše síla.