České Budějovice - František Vacovský, hokejový mistr světa ze Stockholmu zroku 1949, vzpomíná na atmosféru tehdejšího šampionátu i na jeho zlatý závěr a triumfální cestu vlakem domů.

František Vacovský ukazuje na sebe na fotografii hokejových mistrů světa z roku 1949. | Foto: Deník/Radek Gális

Vítězný a opojný pocit být hokejovým mistrem světa zažil už v roce 1949 obránce František Vacovský z Českých Budějovic. Letošní šampionát bedlivě sledoval a držel týmu palce. „Když dostanete šanci, musíte hrát jako o život,“ říká legendární jihočeský obránce, který se do reprezentace dostal díky formě i shodou okolností doslova za pár dní.



Rychlý nástup

Sportovní život jsem začal v Písku, dělal jsem atletiku a jako dorostenec docela úspěšně i fotbal. Jednou chyběli hráči na hokej, a protože každý z nás v Písku uměl bruslit, tak jsme jeli hrát za dorost do Strakonic. Za dva roky už mě nechtěl hokej pustit.

Dostal jsem se do prvního mužstva a za války jsem hrál mistrovství Böhmen und a Mähren, kde jsem se seznámil s dalšími slavnými sportovci. Hodnotili mě tenkrát jako jednoho z nejlepších hráčů, později mě nominovali do krajského mužstva.



Když pak v Českých Budějovicích postavili zimní stadion, přijeli za mnou do Písku. Byl jsem první hráč, kterého tehdy zaplatili. Nedostal jsem sice tenkrát ani korunu, ale udělali s Pískem smlouvu o přestupu do Budějic. Tak jsem v roce 1947 už začal hrát ligu. Byl jsem mladý kluk a snažil se, protože když někam přijdete a máte zájem, tak musíte makat. Všechno jsem si odpracovával a začali mě uznávat jako obránce.



V zimě 1948 jsme hráli v Praze proti LTC a prohráli, protože nás vždycky poráželi. Spali jsme v hotelu Opera. Brzo ráno mě vzbudil vedoucí mužstva, že domů nejedu, protože si mě prý LTC Praha půjčilo do obrany a já za ně nastoupil proti Racing Paris. V kabině byli samí hráči z LTC, pak dva tři vypůjčení hráči, já s Kobranovem.



Hráčů LTC bylo tenkrát málo, protože předtím spadlo letadlo s několika lidmi a z LTC tam byli asi čtyři, kteří pak v týmu chyběli. Když jsem si balil po vítězném zápase věci, přišel za mnou jejich trenér, bývalý vynikající fotbalista, kterému říkali Sapér Vodička. Tenkrát sice LTC trénoval Vovka Zábrodský, ale oficiálním trenérem byl Vodička. Přišel ke mně a řekl mi: Hele, domů nejezdi, v hotelu máš zajištěný další pobyt a zítra přijď v deset na trénink. A za dva dni jsem hrál za národní mužstvo, myslím, že zase proti týmu Racing Paris.

A tak jsem se za pár dní dostal do národního týmu. Když mě potřebovali, hrál jsem za národní výběr, jinak jsem hrál za Budějice.



Šťastná prdelka

Tenkrát to bylo jinak než dneska. Zápasy, které nebyly oficiální, se nám nepočítaly do počtu odehraných utkání za národní mužstvo. Odehrál jsem dvacet nebo pětadvacet utkání, ale oficiálních jen osm. To jsou ty, při kterých vlála československá vlajka. Nakonec mě pozvali hrát do Rakouska. Ve Vídni se mi stala nepříjemná událost. Jel na mě soupeř, tak jsem mu dal tu mojí prdelku, a rozhodčí mě vyloučil. Najednou vidím za sebou nejvyššího hokejového šéfa ředitele Loose. Myslel jsem si, že to špatně dopadne. On přišel a povídá mi: Hele, dojdi si v Praze na svaz, oni ti dají poukaz, a dojdi si objednat bundu.



Vydechl jsem si. Kdo měl koženou modrou bundu, měl pětadevadesátiprocentní naději být v širším mužstvu.

Odehrál jsem pak ještě nějaké zápasy a jmenovali mě do národního mužstva. Byli tam se mnou ještě další kluci z Budějic – Jirka Macelisů, Čenda Píchů a Franta Mizerů, a ve čtyřech nám už bylo veselo.



A odjeli jsme na mistrovství světa do Stockholmu. Na mistrovství světa se hraje a bojuje jinak než v běžném zápase. Jeden den můžete být vynikající a druhý den vám to nejde, což bylo vidět na letošním mistrovství světa a na našem mužstvu. Ve Švédsku jsme poprvé v dějinách porazili Kanadu.

Za nároďák jsem nějaký ten gól tenkrát už střelil, ale nepočítal jsem je. Raději jsem před brankářem přihrál nebo puk vybojoval pro druhého. Hráli jsme za celé mužstvo, a ne za sebe a na to, jestli dá jeden pět gólů. Chtěli jsme jako mužstvo vyhrát. A kdo na to měl, tak musel hrát.



Boj o zlato

První vyřazovací zápas jsme ještě nehráli na hlavním stadionu. Když jsme postoupili do další kvalifikace, tak jsme už hráli na olympijském stadionu. V posledním utkání jsem toho moc neodehrál, tam se hrálo třeba jen na tři beky nebo na dva útoky.



Měl jsem štěstí, že jsem hrál většinu zápasů a nastoupil i ve finále. Mistrem světa se s námi stal i Vláďa Bouzek, který měl hned po prvním zápase nohu v sádře. Zlato si ale zasloužil stejně, vždyť hrál celou sezonu. Míla Charouzd vůbec nemusel nastupovat. V týmu byl i Zdeněk Marek, který během šampionátu utekl. Někdy seděl i obránce Pepa Trousílek.



Ve Stockholmu jsem neodehrál všechny zápasy. Pro mě ale byla už čest dostat se do nároďáku a potom, že jsem na mistrovství světa vůbec odjel. I kdybych tam měl sedět v civilu a neodehrát žádný zápas, tak jsem byl spokojený. Tehdy byl veliký úspěch odjet na mistrovství světa.

V týmu byli s námi mistři světa z roku 1947, ale žádný rozdíl nikdy mezi námi nebyl. Přišel jsem do Prahy z Budějic, někteří kluci ke mně byli milejší a příjemnější, někteří byli samostatní. Třeba Vovka Zábrodský se s nikým nebavil. Ale přitom to byl hokejový umělec.



Osobně jsem nejvíc bral a nejvíc mi pomohl už jako klukovi tady v Budějicích zkušený obránce Pepík Trousílek. Naučil mě bodyček kyčlí, který byl pak konečně ve Stockholmu při mistrovství schválený. Standa Konopásek byl příjemný a samá zábava. Z dvaceti hráčů si nevyberete dvacet stejných kamarádů. S někým se bavíte víc, s někým méně.



Mně bylo dvaadvacet let a učil jsem se, kdežto kluci, kteří byli v Praze, vyrostli v LTC a už měli jméno. Já byl z Písku a žádné jméno neměl. Všechno jsem si musel odpracovat, zadarmo vám nikdo nic nedá. Když jste chtěl hrát, musel jste makat. I když jsme tenkrát nedostávali odměny a peníze, měli jsme z úspěchů slávu, to se musí nechat.



Vítězný návrat

Mistrovství jsme vyhráli a domů jeli se slávou. Tenkrát jsme neletěli ani tam, ani zpět, protože někteří hráči se báli cestovat letadlem. Jeli jsme vlakem do Polska a odtud pak lodí do Švédska. A zpátky zase napřed lodí a pak vlakem.



Cesta vlakem zpátky domů se zlatými medailemi byla bezvadná. Na každé železniční stanici čekali nadšení lidé a vítali nás. Když jsme přijeli do Prahy, čekala nás velká oslava, stejně jako před lety čekala zlaté olympijské vítěze z Nagana. Čekalo nás plné nádraží.

Pak jsme jeli na autobusech cestu přes Václavák kolem Národního divadla až do Tyršáku. Všude kolem hrozně lidí, kteří nám mávali a zdravili nás. Na všechno máme vzpomínky, protože dokonce vydali časopis o našem návratu, a byli jsme slavní. Ale jenom slavní, protože odměny jsme nedostali.



To nám nevadilo, ale vadilo nám potom pozdější jednání některých funkcionářů. Tak jsme skončili, protože už některé z nás nechtěli vzít do národního mužstva, a i můj život u mužské hokejové reprezentace skončil.



Orsi z jihu Čech

Pak jsem hrával za Budějice, odehrál jsem asi dvanáct sezon. Vyhráli jsme pro Budějice i titul mistrů republiky. Hrávali jsme v obraně s Tondou Španingerem, který bohužel letos počátkem roku zemřel.



Kvůli práci jsem pak přestal hrát hokej, ale bylo mi smutno, a tak jsem začal trénovat dorost. Dal jsem si podmínku, že budu rozhodovat, kdy budeme trénovat. Kluci chodili trénovat třikrát týdně a za tři roky jsme byli mistři ČR. Nakonec mě jmenovali spolutrenérem národního mužstva, ale protože jsme prý nebyli politicky na výši, abychom mohli trénovat a vychovávat mládež, vrátili jsme se zpátky po dvou letech do oddílu. A najednou mi volali z Prahy, jestli nechci trénovat v cizině. A tak jsem byl dva roky ve Vídni a zase se vrátil domů. A jako starý pán jsem ještě hrál za Písek. A pak pro mě hokej oficiálně skončil. A to jsou v kostce dějiny kluka, který měl rád hokej. Lákalo mě, že když jsem dělal cokoliv, vždycky jsem se snažil vyhrávat a bojovat.



A to mi zůstalo celý můj sportovní život, stejně jako přezdívka Orsi.

Ta vznikla v roce 1934, když bylo v Itálii mistrovství světa ve fotbale. Za nás chytal Plánička, hrál Bugr, Čtyřoký a další borci. Vítězný gól Italů dal tehdy Orsi, který hrál na křídle. A protože jsme si jako kluci dávali jména známých sportovců, vybral jsem si Orsiho. Je to osud, že jsem měl hrát fotbal, ale pak jsem začal hrát hokej a stal se i mistrem světa.



Využili šanci

To víte, že jsem letos mistrovství světa sledoval. Ještě než začalo, a když se mnozí reprezentanti omluvili, měl jsem debatu s manželkou.

Mně jako trenérovi by tohle mužstvo vyhovovalo, říkal jsem jí. Jsou tam zkušení i mladí, ale dostali se tam, protože ti další se omluvili. Tak tihle by měli podat svůj vrcholný výkon a bojovat. Mne kdyby tam dali místo nějakého obránce z Kanady, tak budu hrát jako o život. Mohli mě zklamat, ale mohli být ve finále nebo získat medaili.



Jsem rád, že vyhráli, protože jsem jim věřil.

František Vacovský:

Narodil se 13. 5. 1926 v Písku. Pravý obránce s držením hole nalevo po pražském J. Trousílkovi byl druhým hokejistou u nás, který praktikoval bodyček kyčlí. Začínal s lehkou atletikou a fotbalem, jako dorostenec se prosazoval mezi hokejisty ČASK Písek. Po dvou sezonách v AC Stadionu si zahrál pohostinsky za LTC Praha a debutoval v národním mužstvu.

Z MS 1949 ve Stockholmu přivezl zlatou medaili, byl u mistrovského titulu Č. Budějovic v sezoně 1950 – 51. V celostátní lize 13 sezon, 132 utkání, 32 gólů. V reprezentaci 9 utkání, 1 gól. Na sezonu 1964 – 65 jako hráč s Antonínem Španingerem posílil nováčka krajského přeboru Spartak Písek. Jako trenér v budějovickém Slavoji poprvé zavedl letní přípravu dorostenců, s nimiž vyhrál mistrovství republiky 1963 - 64.

Stál na střídačce juniorského týmu ČSSR, dva roky trénoval WEV Vídeň, vedl dorostence Pozemních staveb Č. Budějovice a druholigovou Kopřivnici (1975 – 76).

Žije v Českých Budějovicích. (lho)