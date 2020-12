Nedělního zápasu je velká škoda. Hanáci totiž určitě nebyli nepřekonatelným soupeřem. Na jih Čech navíc nepřijeli v nejlepším rozpoložení. Z posledních deseti duelů vyhráli jediný. V Budvar aréně však důležité tři body vydolovali a Jihočechům zůstaly opět jen oči pro pláč.

Domácí absolutně nezvládli začátek zápasu, kdy soupeři doslova poskytli přesilovku pět na tři a od třetí minuty prohrávali. To pořádně rozpálilo trenéra Motoru Václava Prospala. „Z naší strany to byl strašný začátek. Co k tomu dál vykládat. Že jsme právem jednoznačně nejvylučovanější týmem v soutěži, “ láteřil. „Přijede soupeř, který se poslední dobou trápí, a my mu hned nabídneme přesilovku pět na tři,“ jen nevěřícně kroutil hlavou.

Jeho tým sice ještě v první třetině skóre otočil, ale to bylo všechno. Ve druhé části hry Olomouc vyrovnala, a když šla na začátku třetího dějství znovu z přesilovky do vedení, bylo zle.

Hosté totiž urputně bránili, napadali Motor hned při rozehrávce a ten se za celou poslední dvacetiminutovku nedostal do kloudné šance. „To, co jsme předvedli, má hodně daleko k extraligovému výkonu. Z naší strany to nemělo s extraligovým hokejem nic co do činění,“ bouřil po utkání Prospal.

Přestože v pátek vychytal výhru ve Zlíně Marek Čiliak, proti Kohoutům se do branky vrátil jeho mladší kolega Jiří Patera. A výkonem nezklamal. „To byla plánovaná výměna. Na gólmana dnešní porážku rozhodně nemůžeme svádět. Ten s tím neměl co dělat. Sice prohráváš i vyhráváš jako tým, ale Patýs nás o vítězství nepřipravil. To určitě ne,“ zdůraznil trenér, že s výkonem mladého gólmana byl spokojen. A byl to asi jeden z mála hráčů, u kterých tomu tak bylo…

Olomoučtí vsadili na poctivý výkon, obětavost a důslednou defenzivu. Hokejovosti sice v jejich herním projevu zase až tak moc nebylo, na tři body to však bohužel stačilo. „Věděli jsme, že Budějovice mají výborný pohyb a dobré přesilovky, což se v zápase také potvrdilo. Dobře jsme do něj vstoupili, když jsme hned využili přesilovku pět na tři. Potom jsme ale paradoxně během minuty o vedení přišli. Hráče však musím pochválit. Šli si za tím, bojovali a nakonec se jim to vrátilo. Pozitivní je, že jsme dali dva góly z přesilovek, které nám nám v předchozích zápasech vůbec nešly. Ve třetí třetině jsme se to snažili udržet, aby domácí neměli žádná přečíslení. Při power play soupeře jsme měli i trochu štěstí, ale to k tomu patří a myslím, že jsme mu šli naproti,“ uvedl olomoucký kouč Jan Tomajko.