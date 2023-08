Účastníkem ČEZ Lipno sport festivalu byl v jeho úvodu legendární hokejový brankář Dominik Hašek. Na festivalu se bavil, vyzkoušel si řadu sportů a zavzpomínal na Františka Čecha.

Festivalový rej u Lipna. 12. ročník se povedl | Video: Deník/ Kamil Jáša

Dominik Hašek během festivalu čelil spoustě dotazů, rozdával podpisy, fotil se s návštěvníky festivalu, kterých bylo opravdu hodně. "Kdo bude nejlepší v extralize? Těžko říct, zase jsou slyšet Pardubice, silná bude Sparta, uvidíme, co Třinec."

Olympijský vítěz z Nagana si vyzkoušel u Lipna spoustu sportů. Hrál beachvolejbal, pádloval na gumovém kajaku, jel závod na kole. "Nechal jsem se navrtat do šedesátky, původně jsem chtěl jet dvacítku. Mám ale cyklistiku rád. Aktivně i pasivně. Rád závody sleduju v televizi," vyprávěl.

K uším legendárního hokejového brankáře doletěl i dotaz, který se týkal Motoru České Budějovice. Vzpomínáte si na legendárního českobudějovického útočníka Františka Čecha? "No jistě. V dresu Motoru si pamatuju, jak dával hattrick. Ale ne mně," se smíchem se ohradil. "Jirkovi Crhovi, to pro mě byl brankářský vzor. Františka Čecha si pamatuju dobře, zdálo se mi, že není úplně nejlepší bruslař, my říkali, že na bruslích chodí, ale dlouhé ruce měl neuvěřitelně šikovné," dodal jeden z nejlepších hokejových brankářů světové historie Dominik Hašek.