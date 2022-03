Podle pardubického brankáře se projevila nelogičnost sportu: "Ne vždycky lepší tým vyhrává," myslí si. "Vyhrává ten, kdo dá víc gólů. To prostě byl čtyřikrát Motor. Na druhou stranu to je ale jenom hokej, ve světě se dějí daleko horší věci, svět je teď zblázněný, my jenom vypadli z play off," vyrovnával se Frodl s nečekaně rychlým koncem sezony.

Pardubice třikrát trefily tyč. Robert Kousal dvakrát. Přesto vyhrál Motor

U všech důležitých okamžiků byli na ledě zkušení hráči Motoru. Novotný, Gulaš, Pech… A Michal Vondrka dokonce vstřelil rozhodující gól.

Co na to říká brankář Pardubic Dominik Frodl? "Motoru gratuluju k postupu. Těm starším klukům ta gratulace patří obzvlášť. Možná do toho šli s tím, že věděli, že nás přehrávat nebudou. Při vší úctě k nim mají věkový průměr snad až ke čtyřicítce, nemohli s námi hrát hokej nahoru dolu. Když přišla důležitá situace, tak dali gól. Jejich zkušenosti určitě hrají roli, ale není to všechno."