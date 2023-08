Třikrát si zahrál na mistrovství světa, ve věhlasné NHL nasbíral 268 startů. Hokej útočník Dominik Simon (29 let) bezpochyby hrát umí, ale jeho kariéru přibrzdily zdravotní problémy. Nyní se ji pokouší restartovat v českobudějovickém Banes Motoru, kde se pere o smlouvu.

Dominik Simon | Foto: Deník/ Petr Tibitanzl

Jeho tým čekají v závěru pracovního týdne další dva přípravné duely ze série Energie AG Motor Tour. Ve čtvrtek se představí v Brně na Kometě, v pátek přivítá v Budvar aréně rakouský Salcburk. Začátky jsou shodně v 17:30.

Za Spartu jste naposledy nastoupil v prosinci minulého roku, po skončení sezony s vámi klub předčasně rozvázal smlouvu. Co z vašeho pohledu následovalo dál?

Z mého pohledu bylo hlavní prioritou zůstat v České republice. Od toho se všechno odvíjelo. Byl jsem po zranění a absolvoval jsem rehabilitace. Pracoval jsem na sobě, abych se co nejrychleji zase dostal do formy a byl připravený znovu hrát hokej. Nějaký měsíc to ale trvalo. Můj agent mi tlumočil, že o mě mají zájem některé extraligové kluby. Nejvíce mě zaujala možnost jít do Budějovic.

Ve Spartě vám smlouvu ukončili, takže jste teď volný hráč?

Ano. Osm let jsem byl patřil Plzni. Odtud mě vykoupila Sparta, takže jsem její kmenový hráč. Ale smlouvu tam už nemám. Ve Spartě jsem byl od deseti do dvaceti let, takže ji beru jako svůj mateřský klub.

V Motoru bojujete o smlouvu, ale nejedná se o klasický try out?

Je to tak, že se v Motoru snažím začlenit do týmu a prokázat kvalitu na ledě, aby bylo vidět, že jsem schopný mužstvu pomoci. Dělám maximum, abych si místo v kádru vybojoval.

Jaké zatím máte osobní pocity ze svého působení na jihu Čech?

Jenom ty nejlepší. Je tady super parta i lidé kolem týmu. Nemohu si na nic stěžovat a užívám si to tady.

Trenér Motoru Ladislav Čihák: Do ligy je daleko, ale taková výhra se počítá

Dali jste si nějaký termín, do kdy se má definitivně rozhodnout, jestli v klubu zůstanete?

Pomalu se o tom bavíme a snažíme se definitivní rozhodnutí co nejvíc urychlit, aby mě jasno klub i já. Během srpna to určitě bude vyřešené.

Vypadá to podle vás, že si nakonec s Motorem plácnete?

Věřím, že to tak skutečně dopadne. Myslím, že se k tomu blížíme.

Hraje při vašem případném angažmá roli i postava trenéra Čiháka, se kterým už jste se v minulosti potkali?

Určitě. Byli jsme spolu na Spartě i v Plzni. Máme velmi dobrý vztah.

Máte za sebou dva odehrané přípravné zápasy. Ve Strakonicích jste ve velkém vedru prohráli s Plzní, doma jste po výborném výkonu porazili finskou Kouvolu.

Ve Strakonicích to byl z naší strany trochu opatrný start, ale pak tam byly hezké věci. Hráli jsme na tři lajny, takže to bylo zase něco trochu náročnější. S Kouvolou to byl jiný zápas proti silnému soupeři. I když Plzeň hrála také dobře.

Banes Motor předvedl výborný výkon a má cenný skalp čtvrtfinalisty finské ligy

Nyní vás čekají dva zápasy ve dvou dnech v Brně a doma se Salcburkem. Už víte, jak rozdělíte síly?

Ještě není úplně jasné, kdo bude který zápas hrát. Teprve se to bude upřesňovat.

Jinak se vám v Budějovicích zatím líbí?

Líbí se mi tady moc. Krásné náměstí, parky i okolí. Jsem moc rád, že v Budějovicích mohu být.