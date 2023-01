Od středy až do soboty probíhaly na jihu Čech. Ve čtvrtek se u Lipna závodilo v kvalifikacích, v pátek byly na programu finálové závody. "Je to pilotní projekt, na Lipně je krásný prostor pro sportování," odpovídal ambasador Arnošt Petráček. Paralympijský vítěz v plavání jezdí také na lyžích. V sobotu vyrazili závodníci s handicapem ze 4 zemí světa za krásami Jihočeského kraje. Třeba do ZOO Hluboká. Ambasadorem V4 Winter Games Emil Open byl kromě Petráčka i prezident hokejového Motoru Roman Turek.

Pozvané hosty přivítala v hotelu Clarion primátorka města České Budějovice Dagmar Škodová Parmová.Do soutěží her V4 Winter Games Emil Open byli přihlášeni závodníci z Polska, Maďarska, Slovenska a České republiky. "Jsem moc rád, že se nám to po několika letech povedlo, svatý Petr nám poslal i sněhovou nadílku, děkujeme všem partnerům, kteří mým tuto nádhernou akci umožnili uskutečnit. Je to moc fajn," zářil přímo na svahu úspěšný český sportovec Arnošt Petráček.

