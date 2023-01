Radek Ťoupal má dost specifický pohled právě na tuto hokejovou generaci. Bez zaváhání říká: "Oni byli tehdy extrémně nešikovní. Ale naučili se překonávat překážky. Sedm z dvaceti hráčů, kteří tehdy s námi jeli na mistrovství světa sedmnáctek, a teď jsou ve dvacítce, pochází ze vsí, kde ani nebyla pošta. Za jejich úspěchem je obrovská pracovitost." Tam, kde hráči nestačili, dokázali zapracovat. Tam, kde nebyl komfort, museli překonat nepřízeň osudu. "Dokázali překonávat překážky. To je strašně důležité," vysvětluje, proč zmiňuje i původ hráčů z menších měst a obcí. Sám dobře ví, o čem mluví, do Motoru přišel v dorosteneckém věku z Milevska a dotáhl to až k bronzu na MS nebo na OH. "Překonávání překážek provází celá kariéra těchto hráčů." Radek Ťoupal přesně pojmenoval, co z jeho pohledu stojí za výbornými výsledky: "Mají touhu vítězit. Mají touhu se zlepšovat. A také dokážou naslouchat."

Jeden z nejlepších středních útočníků Československa 80. a 90. let, který byl v roce 1987 draftovaný jako 126. celkově týmem Edmonton Oilers, si všiml, že základ hry stojí na výkonnosti obránců. "Je to základní stavební kámen tohoto výběru," přikyvuje. "Kluci v obraně jsou extrémně šikovní, udělali obrovský pokrok." Ťoupal jmenuje třeba Svozila: "On byl vždycky hvězdou. Odmalička. Podle mě mu v Kanadě trošku hážou klacky pod nohy, testujou ho, zkouší, jestli to zvládne, podle mě je to ale hráč světového významu. A Jiříček? Ten dělá progres každým půlrokem." Speciální pohled má bývalá hvězda českobudějovického Motoru na Špačka: "Byl za ostatními trošku biologicky zpožděný. On ostatní dožene třeba za půl roku, možná za rok nebo za dva. Jsou tam i další hráči. Třeba Ticháček, nebo ročníky 2004 Hamara s Čechem." Radek Ťoupal se odborným pohledem zaměřuje na výkonnost jednotlivců a otevřeně říká: "Po dlouhé době má český výběr hráče světového významu."

Fanoušci v uplynulých letech pravidelně po velkých akcích rozebírali, proč český hokej na světové scéně nestačí. Zdá se, že tento výběr by mohl debaty nasměrovat příznivějším směrem: "Náš hokej jde opravdu hodně nahoru. Největším problémem je zakončení. My už umíme přejít jeden na jednoho, dokážeme dobře hrát v obraně, máme docela i slušné brankáře, ale slabinou je zakončení." Radek Ťoupal má po ruce i konkrétní příklad z tohoto MS U20. "Bylo to vidět v zápase se Švédskem, který jsme prohráli v prodloužení. Měli jsme hodně šancí, ale všechny střely šly do rukavic skvělého švédského brankáře. Další den hrála se Švédy Kanada a za dvanáct minut to bylo tři nula. Proč? Protože ty střely byly do horních růžků branky, tam ani skvělý brankář nemá šanci situaci zachránit." Radek Ťoupal si myslím, že postupnou prací dokážou čeští mladíci i tento nedostatek odstranit. "Rozdíl v zakončení teď je. Možná že kluci, kteří přijdou do velké konkurence v kanadských týmech, se to naučí a budou lepší a lepší."

Samostatnou kapitolou je brankář Suchánek. Jeho 4 kanadské body jsou senzací. Radek Ťoupal tohoto brankáře zná také dobře: "Ty čtyři nahrávky jsou obrovským unikátem. On přišel do reprezentace v patnácti letech, U něj je hrozně důležitý mentální vývoj. Ve čtvrtfinále dostal v první minutě gól, kdy trochu zaváhal, malinko byl nerozhodný, pak celý zápas zvládl skvěle. Chytal výborně. A čtyři nahrávky? To je neskutečná věc. Unikát!"

Podle Ťoupala je cesta ke zlatu reálná. "Myslím, že šance na výhru v turnaje je. Týmy, které tam teď jsou, jsou vyrovnané. Záleží na drobnostech. Musíte mít skvělý výkon, který je podpořený všemi hráči a také potřebujete štěstí. Záleží na tom, jak se všechno sejde."