Intenzivní jednání se zkušeným čtyřiatřicetiletým útočníkem vyústila ve středeční podpis smlouvy, kterému byli přítomni majitel společnosti C-Energy Planá coby hlavního partnera klubu Ing. Michal Šušák, ředitel HC Tábor Miroslav Smetana a manažer klubu Miroslav Volena.

„Jsme rádi, že jsme se s Lukášem domluvili a máme ho tady. Pracovali jsme na tom delší dobu a jeho příchod koresponduje se smělými plány, které jsme si vytyčili,“ prohlásil právě Miroslav Volena.

Ve stejném duchu hovoří i sám hráč. „Oslovily mě ambice a vize, které Tábor má. Je to pro mě velká motivace. Chtěl bych být týmu co nejvíce platný tím, co umím, a pomoci mu k úspěchu, který si tady všichni přejí,“ poznamenal Lukáš Endál.

Synonymem ke jménu Lukáše Endála je produktivita. Tu prokazoval v každé ze soutěží, ve kterých působil. Na extraligové scéně, kde působil v dresu Slavie a Pardubic, se v 99 utkáních spokojil s 26 body. O patro níž už se vypracoval ve velmi respektovanou personu. V barvách svého Havlíčkova Brodu, Slavie, Chomutova, Motoru České Budějovice a Poruby (tam strávil uplynulou sezonu) postupně odehrál 420 zápasů s parádní bilanci 139 gólů a 143 asistencí. Ve třetí nejvyšší soutěži hájil Lukáš Endál výhradně zájmy mateřského klubu a oslnil 79 brankami a 93 přihrávkami na gól v 96 utkáních, tedy průměrně bezmála 2 body na zápas. Nesporné zkušenosti a hokejový nyní Lukáš Endál propůjčí táborským hokejovým barvám.