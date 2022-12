Aktuálně pečlivě pozoroval, jak na českých stadionech probíhal svazový projekt Pojď hrát hokej. V rámci Týdne hokeje to třeba v Táboře nebo v Písku nebylo tak, že by ledovou plochu zaplavili malí hráči. Někteří nováčci se ale přece přišli minimálně podívat. "Pokud vím, tak se do tohoto projektu zapojují menší kluby, to je jenom dobře," říká Radek Bělohlav. „Celkově za několik let trvání tohoto projektu vidím docela velkou účast klubů, to je správná cesta.“

A jak to vypadá konkrétně v Táboře? Daří se ve městě, kde je hokej tradičním sportem, nalákat nové tváře? Bělohlav přímo po ruce přesné statistiky neměl. „To nedokážu říct,“ kroutil hlavou. „Máme za sebou špatná léta,“ pustil se do hodnocení z obecnějšího pohledu. „Doufám, že se to vrátí na předchozí úroveň.“ Bělohlav měl na mysli nepříjemné obodbí, kdy děti zastavil ve sportování covid. „Abychom nastartovali hokej tak, jak to bylo před pandemií,“ konkretizoval. „Teď těch dětí na zimních stadionech tolik nebylo,“ říká.

Lukas Tóth slyšel při zápase výhrůžky. Proč? Odpoví v článku Deníku

V celé České republice je v hokejovém prostředí vyhlášená Základní škola v Grünwaldově ulici. Veděli byste, kdo je jejím ředitelem? Bývalý kapitán československé reprezentace, velká jihočeská hokejová hvězda Vladimír Caldr. Radek Bělohlav pozoruje při svém putování po českých stadionech, jak vypadá začleňování hokejistů do specializovaných hokejových tříd. „Funguje to na více místech. Nejenom v Budějovicích,“ říká mistr světa z Vídně.

Je-li hokejista v hokejové třídě, je to podle Bělohlava výhoda. „Je to snazší pro komunikaci s rodiči, je to lepší pro komunikaci s klubem.“ Mimochodem, obě děti Radka Bělohlava chodily právě do zmiňované českobudějovické základní školy. „Funguje to. Můžete i víc skloubit rozvrh. Právě Vláďa by to asi popsal lépe než já,“ odkazoval se hokejový trenér na pedagoga a ředitele školy Vladimíra Caldra.

Stejně jako vnímá plusy, zaznamenal Radek Bělohlav i negativa. „Bohužel náš systém to nemá stejně nastavené jako třeba v severských zemích.“ Co mají Finové, Švédové jinak? „Mají to prostě už od státu nastavené tak, aby všechno bylo jednodušší,“ uvažuje trenér druholigového Tábora, který má velmi bohaté osobní i reprezentační zkušenosti. „Čím víc je shromážděných dětí v jedné třídě, nebo dokonce v jedné třídě, tím je celý tréninkový proces propojený s výukou snadnější.“

Gabo Zelenay by dnes slavil stovku. "Chybí ti "ajfer", říkal Pavlu Kroneislovi

Jak hokejoví fanoušci velice dobře vědí, českou reprezentaci vede Fin. Kari Jalonen. Ten na vrcholu ledovce ordinuje přísný defenzivní styl. Celá pětka bývá často v pohybu pozadu, napadá až po soupeřově přechodu červené čáry. Podle Bělohlava ale není třeba defenzivu přímo učit už malé děti. „To nedělají ani ve Finsku,“ odmítavě kroutí hlavou. „S Karim a celým jeho realizačním týmem jsme se potkali v Budějovicích při utkání Karjala cupu,“ dokumentuje Bělohlav, že je neustále v kontaktu i s reprezentačním družstvem České republiky. „Ve Finsku dbají už od mládeže nejen na kondici, ale i na bruslení. Musím říct, že to Finové prosazují ve velkém.“ Od malých dětí volně a postupně přejdou hráči do náročného programu. „A není to žádná legrace,“ popisuje Bělohlav. „Od čtrnácti let už jsou to velké dávky,“ říká sám v minulosti výborný bruslař. „Tu tréninkovou dávku absolvují opravdu vlastně už i děti. A tomu je právě přizpůsobená školní výuka.“

A tak se ve Finsku nestane, že by děti vyrážely v půl šesté ráno na zimní stadion a domů se vracely za tmy v půl osmé nebo dokonce v půl deváté večer. „Naopak. Ve Finsku mají časy rozumně přizpůsobené, aby děti zvládly, co je třeba ve škole i na ledě. A to včetně studia středních škol.“

A defenzivní styl hokeje pro mládež? Naopak. „Tam je hokej hodně kreativní, hodně bruslivý, stačí se podívat na některý zápas finské juniorské soutěže.“

Fin u reprezentace? To si musí vyhodnotit ti nahoře, říká Jiří Lála

Radek Bělohlav sleduje také prostředí v českém hokeji a působení středoškoláků. Právě v tom věku je bohužel největší odchod hráčů od hokeje. „Přesně v tomto věku mám syna,“ dokumentuje bývalý útočník, který začínal v Soběslavi, že mu zaprvé na hokejových talentech záleží a zadruhé o nich má velmi dobrý přehled. „Já spoustu let pracoval právě u těchto věkových kategorií. Není to pěkný pohled,“ vrací se Bělohlav přímo k odchodům hokejistů od sportu. Radek Bělohlav zmínil to, co by asi potvrdila většina trenérů: „Ti, kteří jsou na slušné hokejové úrovni, tak se často i dobře učí. Jsou samozřejmě výjimky. Zažil jsem spoustu hráčů a musím říct, že jsem to i kvitoval. Bohužel s tím třeba klub moc nesouhlasil. Ale šikovní kluci dali prostě přednost škole.“ Radek Bělohlav zásadní rozhodnutí středoškoláků chápe. „Dali přednost studiu práv nebo studiu medicíny před uzavřením profesionální smlouvy v extraligových týmech. Ti se škole věnují na sto procent. Dávají tomu přednost před hokejem. To jsou ty špičky.“ Podle bývalého reprezentanta ČR se potíže při kombinaci sportu a školy týkají většiny hokejistů. „Oni vůbec nestíhají plnit školní povinnosti. Pokud se mají věnovat vrcholovému hokeji, a juniorská soutěž je vrcholový sport, tak dvě věci tady v Čechách téměř nejdou dělat dohromady.“