V 7. kole Tipsport extraligy vyhráli hokejisté Banes Motoru v Mladé Boleslavi po výborném výkonu s přehledem 5:2. Další zápas odehrají netradičně ve čtvrtek doma s Libercem (17:30).

Jan Ordoš dal včera ve vítězném duelu v Mladé Boleslavi krásný třetí gól. | Foto: Deník/ Petr Tibitanzl

Oproti vítězné sestavě z pátečního duelu s Vítkovicemi vypadl zraněný Simon, mimo hru zůstávají stále ještě ne úplně zdraví Štich s Hanzlem.

Jihočeši zvládli náramně vstup do utkání. Bez úhony přestáli krátký úvodní tlak soupeře a v 5. min. sami uhodili. Na levé křídlo si nabruslil Kubík a naprosto přesnou střelou pod horní tyčku zaznamenal svůj už pátý gól v sezoně – 0:1.

„Věděl jsem, že musím vystřelit. Viděl jsem nad gólmanovým ramenem volné místo a naštěstí to tam spadlo,“ popsal Adam Kubík svůj skutečně parádní gól. Vyrovnané první dějství už pak další branku ani větší gólové příležitosti nepřineslo.

Stejně jako v první třetině, zvládli hosté výborně i vstup do té druhé. Ani ne minutu po jejím začátku zavezl kotouč do útočného pásma Přikryl, přenechal ho Douderovi a jeho střelu od modré velice obratně tečoval za Novotného záda – 0:2.

Boleslav pak sice trochu zatlačila, ale v polovině zápasu bylo ještě veseleji. Harris sice ještě z brejku mířil vedle, ale krátce poté se náramně proháčkoval domácí obranou Ordoš a neomylně zavěsil pod horní tyčku – 0:3.

Závěrečné dějství už nemohlo nic změnit na jasném vítězství hostí. Navíc když Koláček nachytal gólmana Novotného střelou z prakticky nulového úhlu. Ale trefil to pod horní tyčku náramně – 0:4. „Intuitivně jsem vystřelil z úhlu a padlo to tam,“ uvedl ke svému gólu Josef Koláček. „Říkali jsme si, že musíme víc střílet, a také nám to tam napadalo. A výrazně nás zase podržel Hrášek v brance. Dobře jsme napadali a soupeř nestíhal,“ dodal k zápasu.

Deset minut před koncem připravil výborného Hrachovinu o čisté konto Pyrochta, ale Jihočeši hned kontrovali. Parádní kombinaci zakončoval Beránek. Dvě vteřiny před koncem upravil na konečných 2:5 nic neřešícím gólem domácí Fořt.

Branky a nahrávky: 50. Pyrochta (Aaltonen), 60. Fořt (Aaltonen) – 5. Kubík (Harris), 21. F. Přikryl (M. Doudera), 32. Ordoš (M. Doudera, Hovorka), 46. Koláček (Chlubna), 51. M. Beránek (F. Přikryl, Gulaš). Vyloučení: 1:3, bez využití. Rozhodčí: Šír, Pilný – J. Frodl. Špůr. Diváci: 2587.

Ml. Boleslav: F. Novotný – Osburn, Pyrochta, Štibingr, Jánošík, Pláněk, A. Čech, Bernad – Skalický, Järvinen, Aaltonen – Lantoši, O. Roman, Söderlund – Šmerha, Fořt, Malát – Stránský, Suchý, Dvořáček. Trenéři: Kalous, Pletka a Haken.

Motor: Hrachovina – Pýcha, Gulaši, Hovorka, Doudera, Vráblík, Štencel – Kubík, Harris, Ordoš – Gulaš, F. Přikryl, Beránek – Valský, Pech, Toman – Koláček, Vopelka, Chlubna. Trenéři Čihák a Hanzlík.