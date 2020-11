Odchovanec klubu IHC Písek David Bernad pravidelně nastupuje v extralize za BK Mladou Boleslav. Šikovný obránce kroutí v zelenočerném dresu už pátou sezónu a v pondělí se představil na ledě českobudějovického Motoru. Hokejisté z města automobilů si odvezli dva body za vítězství v prodloužení 2:1. Po zápase odpovídal David Bernad na otázky Deníku. Na svůj rodný Písek rozhodně nezapomněl.

Jak vzpomínáte na Písek?

Na Písek vzpomínám jenom v tom nejlepším. Je to město, kde jsem vyrostl. Město, kde mě naučili hrát hokej. Nemůžu říct jediné špatné slovo proti Písku. V Písku jsem byl naprosto spokojený.

Kdo byl vaším prvním trenérem?

Začínal jsem pod panem Šrámkem, který teď stále trénuje písecké áčko. Pak mě dlouho vedl pan Vlček, který měl v kádru syna, takže se nám věnoval na dvě stě procent. V dorosteneckých soutěžích nás vedli pan Pavel Hejl a Roman Heindl. Juniorské kategorie už jsem odehrál za Mladou Boleslav.

Vnímáte, že pod vedením zkušeného trenéra Luboše Roba, šel písecký hokej nahoru?

Určitě, sleduju každý zápas. Znám tam spoustu kluků. Vím, že se do Písku vrátilo dost píseckých odchovanců, za co jsem samozřejmě velmi rád. I vůči lidem je skvělé, že za klub nastupují kluci, kteří prošli mládežnickými kategoriemi Písku. Diváci se přijdou podívat na místní hráče a ne na „náplavy“, které jsou na stejné úrovni jako domácí. Podle zpráv od kluků, co mám, tak pan Rob nastolil profesionální přístup a vyžaduje po hráčích maximální nasazení jak do tréninků, tak samozřejmě zápasů. To se mi velice líbí. Sice je to trošku obtížné pro kluky, když musí každý den do práce, ale přístup pana Luboše Roba se mi opravdu líbí a jsem rád, že je u kormidla člověk, který sám hokeji dává maximum.

Ale písečtí králové si takovou osobnost ve svých řadách zaslouží i díky dlouholeté tradici.

Samozřejmě. Ještě si pamatuju, když se tam leta hrávala první liga a dokonce se hrávalo i na vrcholu tabulky. Potom to sice šlo dolu, ale je to bohužel dost spojené s penězi. Odešly sponzoři, takže nebyly peníze a ani nebyly hráči.