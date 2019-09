České Budějovice - Sešli se včera na centrálním českobudějovickém náměstí. Kdo? Fanoušci Motoru. Odhadem asi stovka těch nejvěrnějších.

Fanoušci mají jasno. Motor postoupí | Foto: Deník / Kamil Jáša

Obestoupili Smasonovu kašnu. Tleskali, sklandovali, zazpívali si hymnu. "Udělali jsme změnu oproti předchozím rokům, kdy byl průvod městem," připomněl Pavel Vágner, přezdívaný Pajky. Změnu by fanoušci Motoru přivítali také na konci sezony. "Letos už to musí vyjít, máme Vencu Prospala, Motor postoupí," tvrdí bez zaváhání příznivci českobudějovického týmu. Preméra skončila vítězně, Motor porazil Třebíč 3:2. Oba střelci prvních gólů v sezoně , třebíčský Denis Kusý i českobudějovický Jan Veselý budou muset přispět do klubových pokladen. "Máme na to pravidla, něco platit budu," přikyvoval Kusý. "Já působil v Třebíči asi dva týdny, vypsal jsem do kabiny odměnu, pokladníkovi, kterým je u nás Kuba Suchánek, rád zaplatím," potvrdil také střelec dokonce dvou gólů Motoru Jan Veselý.