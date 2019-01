České Budějovice – Životního úspěchu dosáhl v letošní sezoně odchovanec českobudějovického hokeje Filip Novák (30) let. Spolu se svými spoluhráči z Dynama Moskva oslavil reprezentační obránce prvenství v prestižní KHL.

Filip Novák se zlatou medailí z KHL. | Foto: Deník/ Jaroslav Sýbek

Váš tým rozhodně nebyl největším aspirantem na Gagarinův pohár.

Favorité na pohár jsme určitě nebyli, ale věděli jsme, že náš tým má svou sílu a postup minimálně do play off byl povinností.



Z jaké pozice jste vstupovali do play off?

Šli jsme do vyřazovacích bojů ze třetího místa. Postup do play off jsme si zajistili naprosto bez problémů.



Bezproblémový byl i postup v prvním kole, ve kterém jste s Minskem neprohráli ani jeden zápas?

Právě, že to byla hodně těžká série, i když to tak podle výsledku nevypadalo. Dynamo Minsk je prakticky běloruský nároďák, který je doplněn o řadu cizinců. Hráli hodně důrazně a pořádně nás mydlili. Vyhráli jsme sice 4:0, ale zase až tak jednoznačné to nebylo.



Jednoduché nebylo ani čtvrtfinále s Nižným Novgorodem?

Vyhráli jsme 4:2 na zápasy a bylo to skutečně hodně náročné. Výborně jim chytal gólman. Naštěstí jsme na tom byli lépe fyzicky a soupeř začal od poloviny série trochu odpadávat. Především to bylo znát na jejich největší hvězdě Makarovovi, který dával hodně gólů. Došly jim síly a pak už jsme je celkem v pohodě přehráli.



V semifinále se vám podařil husarský kousek, když jste bez ztráty jediného zápasu vyřadili hlavního aspiranta na titul Petrohrad.

Klíčový byl asi hned první zápas, ve kterém jsme ještě ve třetí třetině prohrávali 0:3, ale dokázali jsme vyrovnat. V prodloužení rozhodčí soupeři neuznali gól bruslí Mortensenem, když tento moment zkoumali snad deset minut na videu. Hned na to jsme my dali vítěznou branku, což trenér Petrohradu pan Říha jen těžce nesl. Tato situace soupeře načala v dalších zápasech už jsme si s nimi poradili. Výhra v této sérii 4:0, to skutečně nikdo nečekal. Ani my ne. Šli jsme do série s tím, že je zkusíme v nějakém zápase potrápit. Ale určitě jsme nepočítali, že 4:0 vyhrajeme.



Ve finále s Omskem jste museli rozhodnout až po sedmizápasovém dramatu.

To bylo hodně těžké. Prohrávali jsme už 1:3 na zápasy, přesto se nám to podařilo otočit. Rozhodlo, že jsme změnili taktiku. Pamatuji si, že jsme přiletěli do Omsku, a přestože tam byl časový rozdíl, tak jsme si šli ještě na hodinu a půl sednout k videu. Trenéři nás spíše nechali a jenom nás tak lehce směřovali, abychom zvolili správnou taktiku. Hodně razantně jsme změnili hru v obraně. Více jsme se stáhli před vlastní branku. Nechávali jsme obránce soupeře střílet a blokovali jsme střely. Soupeř se s tím těžko srovnával. K tomu jsme přidali nějaký ten gól a povedlo se. Bylo to hodně vydřené vítězství. K tomu je třeba zase přepočítat naši lepší kondici.



Úplný závěr sezony jste dohrál se zlomeným žebrem. Podařilo se vám to před soupeři utajit?

Tajili jsme to. Stalo se mi to ve třetím duelu semifinále s Petrohradem. Zrovna jsem přihrával Anisinovi na gól, když jsem dostal ránu. Docela to bolelo a poslední zápas s Petrohradem už jsem sotva držel hokejku a dost jsem se trápil. Naštěstí byla dost dlouhá pauza, takže jsem se dal trochu dohromady. První dva duely finále jsem musel vynechat, ale i potom jsem se trochu bál. Zlomené žebro mohlo propíchnout plíci nebo některé měkké tkáně. Ale dostal jsem injekce a hrál jsem.



Před dvěma roky jste si přivezl zlatou medaili z mistrovství světa v Německu, kde jste ale kvůli zranění odehrál jen první dva zápasy. Stavíte letošní zlato z KHL výš než medaili ze světového šampionátu?

Sám pro sebe stavím výš letošní zlato z KHL. Podílel jsem se na něm mnohem víc a cítím na něm nějakou zásluhu. V Německu jsem odehrál jen dva zápasy, a když se lámal chléb, tak se o to zasloužili ti kluci, kteří byli v týmu. Na závěr mistrovství už jsem tam ani nebyl. Bylo to pěkné, zlato beru, ale zásluhu na tom měli jiní hráči.



Letos vás reprezentační kouč Hadamczik znovu oslovil. Nabídku na start na světovém šampionátu jste musel odmítnout ze zdravotních důvodů?

Ano. Měl jsem zraněné žebro a ještě nějaké další problémy. Kdybych se teď nedal dohromady, tak bych se pak trápil celou další sezonu. Pokud budu zdráv, tak rozhodně neodmítnu žádnou nabídku reprezentovat. Rád pojedu vždycky i na turnaje Euro Hockey Tour.



Také příští sezonu budete působit v Dynamu Moskva. Na jak dlouho jste podepsal smlouvu?

Podepsal jsem v klubu roční smlouvu.



Napomohl k oboustranné dohodě zisk mistrovského titulu?

Jednání byla trošku komplikovanější, ale asi mi při nich možná dost pomohl i právě fakt, že jsem nastupoval i se zlomeným žebrem. Měl jsem po sezoně hodně nabídek z řady kvalitních týmů v KHL, což se mi ještě nikdy nestalo. Ještě jeden rok jsem ale chtěl v Dynamu zůstat. Jsem tam zvyklý a mám tam dobrou pozici.



Máte pevné místo v základní sestavě?

Ve většině zápasů jsem vykonával funkci asistenta kapitána. Hrajeme na šest obránců a pravidelně chodím na přesilovky i oslabení. Jsem tam spokojen.



Přišla vám nabídka i z nového týmu KHL Lev Praha?

Přišla. Vyloženě jsem ji neodmítl, ale řekl jsem jim, že prioritou je pro mě setrvání v Dynamu. Víc jsem to neřešil. Pokud by to v Dynamu neklaplo, tak bychom určitě nějaké rozhovory zahájili.



Je více než měsíc po konci sezony. Zdravotně už jste v pořádku?

Už se to lepší a věřím, že to bude dobré. V tomto týdnu chci zahájit letní přípravu. Budeme opět trénovat ve skupině s Alešem Kotalíkem, Lukášem Zíbem, Romanem Horákem, Martinem Hanzalem a bratry Michálkovými. Kondiční přípravu nám vede Dan Fekl. Už jsme všichni zaběhnutí.



Je někdy v budoucnu ve vašem plánu návrat domů do Budějovic?

V Rusku bych se chtěl udržet co nejdéle. Minimálně rok mám v Moskvě jistý a potom se uvidí.



V českobudějovickém dresu jste zatím odehrál jedinou sezonu. Jak na ni vzpomínáte?

Tou sezonou jsem se opravdu protrápil. Nevím, jestli by se mi chtělo to opakovat, i když to skončilo bronzovou medailí. Mám z toho docela respekt. Teď už jsem ale úplně jiný hráč. Pokud se ta možnost v budoucnu objeví, tak proč ne.



Daří se vám skloubit profesionální hokej s podnikáním?

Před půl rokem jsme v Českých Budějovicích otevřeli fitness centrum a mám to zajištěné tak, že sestra v něm dělá ředitelku, která se stará o provoz. Já jsem zařídil výstavbu a všechno ostatní. Plnou důvěru mám v sestru i v Daniela Fekla, který nám dělá sportovního manažera. Sám bych to samozřejmě zvládnout nemohl.



Přivezete Gagarinův pohár ukázat fanouškům na jih Čech?

V sobotu 16. června bude vystaven u nás ve Fitness 14 od jedenácti hodin. Bude možné si na něj sáhnout, vyfotit se s ním a proběhne také autogramiáda.