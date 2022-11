Ladný skluz. Jen tak jako kdyby to bylo mimochodem. Bez úsilí a bez práce udělal dvě tři bruslařská tempa a okamžitě byl metr před obráncem. A střela? Přesná rána jako z děla. Jiří Lála. Spolupráce s Vladimírem Caldrem byla v dresu Motoru naprosto výjimečná. Před přesilovkovou kombinací těchto dvou hráčů se třásli všichni brankáři v nejvyšší československé soutěži. "V Budějovicích na Motor zajdu, ale ne tak moc často," komentuje svůj program, do kterého jen občas zapadne cesta z Německa do ČR. "Už nedojíždím každý týden, ale když to vyjde, tak rád zajdu na hokej.

Bývalý československý hokejový útočník je stříbrným medailistou ze ZOH 1984 a mistrem světa z roku 1985, kde dokonce vstřelil rozhodující gól. Ve své kariéře nastřílel 89 gólů v reprezentaci, 297 v československé lize, 230 v německé lize a čtyři ve švýcarské lize – je tak členem Klubu hokejových střelců v roce 2010 byl uveden do Síně slávy českého hokeje.

Ani v Německu mu neuniklo ultimátum, které dostal od vedení klubu na lavičce Motoru Jaroslav Modrý. "No jistě, to mě překvapilo. Alespoň vidíte, jaký je ten hokej. Loni byli třetí, měli výbornou sezonu, já si myslím, že je to skoro stejné mužstvo." Změny v týmu zaregistroval, ale jako úplně zásadní mu nepřijdou. "Jirka Novotný hrál loni, jinak téměř stejné mužstvo se dostalo trošku do problémů."

Jaký je recept na to, aby si fanoušci Motoru užili podobnou jízdu jako v předchozí sezoně? Univerzální neexistuje. Nemá ho ani Jiří Lála. "Takový je prostě hokej. Hráči si to musí vybojovat sami." V sezoně 2021/22 vybojoval Motor bronz. V sezoně 2022/23 hrozilo vedení klubu trenérovi ultimátem. "To je hokej," znovu Lála bezradně pokrčil rameny.

Pozorně bývalý reprezentační kanonýr sledoval sledoval utkání Karjala cupu v Českých Budějovicích. A připojil i osobní vzpomínku: "My tu hrávali turnaj o Zlatý klas. Ale to už je opravdu hodně dávno." Zlatý klas byl turnaj v Českých Budějovicích v tehdejším Československu, který byl v létě zpestřením přípravného období. První ročník se konal v roce 1970, poslední v roce 1989. Celkem se konalo 20 ročníků. Největší počet vítězství nastřádal Motor České Budějovice (9), pětkrát vyhrála reprezentace ČSSR, dvakrár Sibir Novosibirsk a po jednom vítězství v turnaji Zlatý klas mají: Krystall Saratov, TJ Sparta ČKD Praha, Salavat Julajev Ufa a Sportbund DJK Rosenheim.

Zápas Krajala cupu 2022 ČR - Švédsko (1:4) výrazně poznamenala díra v ledu. Velká nepříjemnost. Utkání bylo přerušeno téměř na hodinu. Alespoň měl Lála čas na to, aby zavzpomínal, jak to bývalo před léty: "Teď je tady krásná aréna. Takhle to má být. Už je to opravdu hodně dlouho, co mi tady běhali na ledě." A v ochozech starého "zimáku" vybíhali do schodů. "Taky," přikyvuje Lála. "Hned vedle stadionu je Stromovka, do toho parku jsme běhali hodně často. Je to hned přes řeku, po pár metrech jsme byli ve Stromovce."

Aktuální český národní tým trénuje Fin. Lála je světoběžník. Ale přínos Kariho Jalonena českému hokeji moc komentovat nechtěl: "Vážně o tom nic nevím. Jsem od toho moc daleko. Je to dobře? Není? To si musí rozhodnout ti nahoře, co jsou za to zodpovědní."

Pokud si Jiří Lála doma sedne k televizi a pustí si hokej, třeba utkání ČR - Německo, má o tom, komu drží palce, naprosto jasno. "Na tu chvíli mi Německo nic neříká," směje se. "Jsem Čech. V Německu bydlím, to je pravda. Sleduju Leona Draisaitla, tyhle kluky, Mc Davida, ti hrají spolu parádně. Ale když hrají národní mužstva? Fandím České republice."