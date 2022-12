S Olomoucí to bývá vždycky pořádná dřina. Zarputilý soupeř nedá nikomu centimetr ledu zadarmo a letos se mu navíc mimořádně daří. V tabulce si drží lichotivou čtvrtou příčku. O to větší hodnotu má tříbodová výhra českobudějovického týmu. „Chtěli jsme navázat na vítězství v Hradci a jsme rádi, že se nám to nakonec také podařilo. Olomouc je ale kvalitní soupeř a klobouk dolů před ní,“ ocenil i trenér vítězného týmu David Čermák kvality soupeře. „Je to tým, který nevypustí jediný souboj a je strašně těžké proti ní hrát.“

Jeho svěřenci zápas zvládli, přestože dvakrát prohrávali. Především druhý inkasovaný gól prověřil psychiku týmu, protože přišel v době českobudějovického tlaku z ničeho nic krátce před koncem druhé třetiny. „Chtěli jsme jít do vedení, protože dobře víme, že Olomouc když vede, tak je to s ní hodně těžké, protože dostává málo gólů. Trošku nás to srazilo, to je pravda, ale ještě před námi bylo dostatek času. Věřili jsme, že to zvládneme. Jsme strašně rádi, že se nám to povedlo z nepříznivého stavu otočit. Pomohli jsme si opět přesilovkou a také ubráněným oslabením. To si myslím, že zápas rozhodlo,“ konstatoval Čermák.

Olomouc sice přijela v oslabeném složení, ale přesto měla zápas rozehraný tak, aby se domů na Hanou nevracela s prázdnou. „Přijeli jsme v trošku okleštěné sestavě, přesto bych řekl, že jsme začali dobře. Dvě třetiny jsme vedli a vedení jsme měli udržet i ve třetině třetí,“ byl přesvědčený i trenér hostí Jan Tomajko.

Jenže závěrečné dějství vyznělo jasně 3:0 pro Motor. „Dostali jsme hrozně laciný vyrovnávací gól na 2:2 po zbytečné ztrátě puku. Potom jsme moc faulovali, čímž jsme se připravili o možnost vyrovnat. Pět na pět už se potom skoro nehrálo a bohužel už nebyl čas, abychom mohli dát nějaký gól,“ posteskl si.

Kohouti museli vyřešit nedostatek beků nasazením do obrany útočníka Michala Kunce a ten si podle trenéra nevedl vůbec špatně. „Hrál dobře. Nastřelil tyčku, podporoval útok. Tak nějak jsme si představovali, že bude útočit z druhé vlny. Zvládl to výborně,“ ocenil Tomajko Kuncův záskok. „Chtěli jsme tam dát někoho, kdo výborně bruslí. A to je právě Michal,“ vysvětli kouč, proč padla volba právě na něj.

Motor se v posledních dvou zápasech zvedl, především nasazení a bojovnost týmu jsou obdivuhodné, ale vyhráno ještě zdaleka není. Tým trenéra Čermáka sice ztrácí z dvanácté pozice pouhé tři bodíky na osmou příčku, zároveň má ale náskok jen čtyř bodů na poslední Kladno. A navíc Jihočechy čeká v nejbližších kolech hodně těžký los.

V pátek se představí na ledě vedoucího celku tabulky Pardubic (18), v úterý budou hosty pražské Sparty (18:30), která na Spenglerově poháru zdemolovala domácí Davos 9:2, a v pátek 6. ledna přivítají v Budvar aréně druhé Vítkovice (17:30).

Nedávno odvolaný kouč hokejistů Motoru Jaroslav Modrý už má nové angažmá. Ve čtvrtek se dohodl na spolupráci s Kometou Brno. V aktuálně devátém týmu extraligové tabulky, který se herně i výsledkově trápí, stal se asistentem Patrika Martince. „Všechno je příliš čerstvé, veškeré detaily budeme probírat počínaje dneškem, ale primárně se budu starat o defenzivu,“ uvedl bývalý českobudějovický kouč.