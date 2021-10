Docela nedávno přišel klub s nápadem „za všechny peníze“. Nechal vyrobit sušenky, které potiskem připomínaly jednotlivé hráče. A tak fanoušci chroupali své oblíbence. Hned vedle zimního stadionu si mohou pořídit další věci, které s klubem souvisejí. „Největší zájem je o šály,“ říká Bob Bumba.

Na jihu Čech frčí všechno s Gulašem. A vánoční ozdoby | Video: Deník/ Kamil Jáša

Zatímco v některých městech pokladníci pláčou, hořekují nad covidem, nad tím, že příznivci sportu zapomněli cestu na zimní stadiony. Motor to má jinak. Co zápas to plná aréna. A znát je to i v obchodě. „České Budějovice jsou hokejové město, tady je všechno spojené s hokejem,“ přikyvuje šéf prodejny Bauer Hockey Shopu.