Hlasy trenérů – Jaroslav Modrý (Motor): „Jsme rádi, že jsme našli cestu k vítězství proti tak silnému týmu. David Krejčí ukázal, že je rozdílový hráč. Připravil spoustu šancí, dal gól a je radost se na něj dívat. Postupně se zlepšujeme v defenzivě, ale je to dlouhodobý proces a každodenní práce. Ale těší nás, že chyb v obraně bylo tentokrát z naší strany méně.“

„Z naší strany to byla dobrá třetina. Při první gólu jsme využili chyby soupeře, druhý jsme dali z přesilovky, které se nám daří, a pomáháme se jimi. Olomouci jsme nedovolili moc šancí a podle mého názoru se měl před prvním gólem soupeře pískat icing,“ zhodnotil úvodní třetinu stále ještě zraněný obránce Motoru Petr Šenkeřík, jenž zápasy sleduje stále jen z novinářské tribuny.

Motor prožil ideální vstup do zápasu. Olomoucký bek Dujsík namazal už ve 3. min. kotouč na hokejku domácího kapitána Gulaše a ten překonal Lukáše ukázkovým bekhendovým blafákem – 1:0. O chvilku později zužitkoval Ondráček bleskově první přesilovku zápasu a Jihočeši vedli už o dva góly.

