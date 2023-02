"Nebylo to nic zvláštního," jenom mávl rukou zkušený trenér Miloslav Hořava. Během zápasu na sebe s Novotným štěkali jako rozzuření psi. "To bylo jenom takové…," mávl rukou Hořava a větu zakončil: "To nic není."

Začal si sportovní manažer Motoru České Budějovice Jiří Novotný. "Nelíbil se mi faul na našeho kapitána Milana Gulaše od Kousala, jestli se nepletu," popisoval. "Tak jsem prostě zařval na střídačku, že to taky budeme řezat." Co zaznělo přesně, to se publikovat nedá. Hořava nezůstal pozadu, přes uličku mezi střídačkami aktivně odpovídal. Taková hádka mezi trenéry (Jiří Novotný je sice sportovní manažer, ale podle chování na střídačce tým i koučuje) se jen tak nevidí.

Fanoušci chtějí Novotného na ledě

Po zápase spor vyvrcholil. Ale docela milým způsobem. Mistr světa z roku 2010 Jiří Novotný se vydal za svým kolegou před šatnu Sparty. Kdo čekal pokračování konfliktu, spletl se. Bývalí reprezentanti si podali ruce a bylo to. "To jsou v zápase emoce. Po utkání už je všechno jinak," vysvětloval Jiří Novotný. Dobře si uvědomoval, že v hádce stojí proti o generaci staršímu hokejistovi. "Pan Hořava má můj kredit, měl ho u mě jako hráč, teď ho má jako trenér. Omluvil jsem se mu. On bojuje za Spartu, já za Motor, jsme v nějaké situaci, to se projevuje. Já jsem mladší člověk, tak jsem za ním šel, podali jsme si ruce a tím je to vyřízené." Z reakce Miloslava Hořavy bylo jasně znát, že omluvu od mladšího kolegy bere.